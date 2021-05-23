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Dünya Ersin Tatar: Bu hayal 1974'te son buldu
Dünya

Ersin Tatar: Bu hayal 1974'te son buldu

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 'Kıbrıs'ta Rumların Enosis hayali 1974'te son bulmuştur" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 08:58:00 - 2021-05-23 08:58:46
Ersin Tatar: Bu hayal 1974'te son buldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bizlerin beklentisi, gençlerimizin milli şuurla, vatan sevgisiyle ve bayrak sevgisiyle kendilerini geleceğe hazırlaması ve Doğu Akdeniz'deki ulusal çıkarlarımızı korumasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye-KKTC Gençlik Buluşması'nda, bugün Asrın Projesi olarak anılan Türkiye'den KKTC'ye Su Projesi'nin uzantısı olan KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nin açılışını yaptıklarını belirterek, bu projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'den KKTC'ye su getirme projesinin bir "hayal" olarak ifade edildiğini hatırlatan Tatar, KKTC halkının hayat kalitesinin artırılması için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Asrın Projesi'nin hayat bulduğunu söyledi.

Tatar, 1571'de atalarının Kıbrıs'a geldiğini ve 1878'e kadar Osmanlı'nın Ada'yı yönettiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, "1974'te Mehmetçiğin Ada'ya adım atmasıyla Kıbrıs Türkü bir kez daha bağımsızlığına, özgürlüğüne ve hürriyetine kavuşmuştur. 1974'ten bu yana hiç kan dökülmemiştir. 1974'ten sonra Kıbrıs'ta iki devlet temelinde bir gelişmeyi izliyoruz. Kıbrıs'ta Rumların Enosis hayali 1974'te son bulmuştur. Halen daha Enosis hayaliyle çırpınan Rumlara, Cenevre'deki Kıbrıs konferansında cevabımızı verdik. Türk hükümetinin de desteğiyle 'Kıbrıs'ta iki devlet' diyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünün kendileri için çok önemli olduğunu belirten Tatar, bunun sürmesi gerektiğini söyledi.

Tatar, "Bizim gönlümüz bir, geleceğimiz bir ve kaderimiz bir. Bu topraklarda Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde ana vatan Türkiye her zaman yanında olmuştur. Bizlerin beklentisi, gençlerimizin milli şuurla, vatan sevgisiyle ve bayrak sevgisiyle kendilerini geleceğe hazırlaması ve Doğu Akdeniz'deki ulusal çıkarlarımızı korumasıdır." dedi.

Türkiye'den gelen gençleri KKTC'de görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Tatar, gençlerin de desteğiyle KKTC'nin ilelebet yaşayacağını vurguladı.

Tatar, "Vatan mücadelesinde Kıbrıs'ta yaşananları biliyoruz ama öyle bir Türkiye vardır ki, öyle bir güçlenmektedir ki, her zaman bu bölgede mazlumun yanında olan bir Türkiye ve onun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere tarihlerini iyi bilmeleri çağrısında da bulundu.

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Yorumlar

ÜMÜT

İŞÇİ MUHALEFET MUSTSFA NIN İKTİDARA GELSEYDİ HAYATTA BU SU KIBRISLILAR İÇMESDİ .BU DA AYNI TÜRKYE DEKİ chp GİBİ HER İYİ GÜZEL FAYDALI İŞLERE KARŞI . HASTANEYE ÜNVERSİTEYE HAVAYOLLARINA ÜZELLİKLE SİLAH SANAYISINA SANKİ ŞİMDİYE KADAR NEYE KARŞI ÇIKMADIKİ . BİR GÜN DE chp NIN BU AK PARTİ HÜKÜMETİ NİN YAPTIĞI BİR ŞEYE TEŞEKKÜR EDİYORUM DEDİĞİNİ GÖRSEYDIK . SANKİ BU KIBRISTAKİ chp nın KOPYASIN OLAN PRTİNİN BAŞKANI MUSAFAN DA SANKİ SELANİKTEN GELME .
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Akıllı ol ya.

Doğu Akdeniz'de hak sahibi olanlar anlaşıp, paylaşmayı yaptılar. Sayın Tatar'da böyle açıklamalarla gözden çıkarıldıklarını kabul ediyor gibi. Türkiye anavatan diye arkasına sığınacağına biz de varız biz de devletiz diye haklarınızı istesenize. Türkiye dedikçe kimse KKTC'ni devletten saymıyor. KKTC halkı bile saymıyor. AB, "Sizi üyeliğe alıyoruz." dese "Biz Türküz, Türkiye'de anavatanımız." demezler. KKTC halkı Türkiye'yi istemediklerini öyle belli ediyorlar ki.
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