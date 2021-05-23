Ersin Tatar: Bu hayal 1974'te son buldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bizlerin beklentisi, gençlerimizin milli şuurla, vatan sevgisiyle ve bayrak sevgisiyle kendilerini geleceğe hazırlaması ve Doğu Akdeniz'deki ulusal çıkarlarımızı korumasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye-KKTC Gençlik Buluşması'nda, bugün Asrın Projesi olarak anılan Türkiye'den KKTC'ye Su Projesi'nin uzantısı olan KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nin açılışını yaptıklarını belirterek, bu projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'den KKTC'ye su getirme projesinin bir "hayal" olarak ifade edildiğini hatırlatan Tatar, KKTC halkının hayat kalitesinin artırılması için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Asrın Projesi'nin hayat bulduğunu söyledi.

Tatar, 1571'de atalarının Kıbrıs'a geldiğini ve 1878'e kadar Osmanlı'nın Ada'yı yönettiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, "1974'te Mehmetçiğin Ada'ya adım atmasıyla Kıbrıs Türkü bir kez daha bağımsızlığına, özgürlüğüne ve hürriyetine kavuşmuştur. 1974'ten bu yana hiç kan dökülmemiştir. 1974'ten sonra Kıbrıs'ta iki devlet temelinde bir gelişmeyi izliyoruz. Kıbrıs'ta Rumların Enosis hayali 1974'te son bulmuştur. Halen daha Enosis hayaliyle çırpınan Rumlara, Cenevre'deki Kıbrıs konferansında cevabımızı verdik. Türk hükümetinin de desteğiyle 'Kıbrıs'ta iki devlet' diyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünün kendileri için çok önemli olduğunu belirten Tatar, bunun sürmesi gerektiğini söyledi.

Tatar, "Bizim gönlümüz bir, geleceğimiz bir ve kaderimiz bir. Bu topraklarda Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde ana vatan Türkiye her zaman yanında olmuştur. Bizlerin beklentisi, gençlerimizin milli şuurla, vatan sevgisiyle ve bayrak sevgisiyle kendilerini geleceğe hazırlaması ve Doğu Akdeniz'deki ulusal çıkarlarımızı korumasıdır." dedi.

Türkiye'den gelen gençleri KKTC'de görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Tatar, gençlerin de desteğiyle KKTC'nin ilelebet yaşayacağını vurguladı.

Tatar, "Vatan mücadelesinde Kıbrıs'ta yaşananları biliyoruz ama öyle bir Türkiye vardır ki, öyle bir güçlenmektedir ki, her zaman bu bölgede mazlumun yanında olan bir Türkiye ve onun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere tarihlerini iyi bilmeleri çağrısında da bulundu.