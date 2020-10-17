Ersin Tatar açıkladı! Mustafa Akıncı'nın Türk düşmanlığı tescillendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Cumhurbaşkanı Adayı ve Başbakan Ersin Tatar ulusa seslendiği konuşmasında Mustafa Akıncı'nın Türkiye'ye olan düşmanlığını, "Sayın Akıncı, Türkiye ile ilişkiler söz konusu olduğunda yalan yanlış iddialarda bulunuyor” sözleriyle anlattı.

KKTC’de 11 Ekim’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri hiçbir adayın yeterli oyu alamaması nedeni ile ikinci tura kalmıştı. 18 Ekim’de yapılacak olan ikinci turda ise Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Cumhurbaşkanı Adayı ve Başbakan Ersin Tatar ve mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışacak.

Başbakan Tatar ulusa seslendi

Başbakan Tatar bugün ulusa seslenerek, 18 Ekim’de yapılacak olan seçim için vatandaşları sandığa çağırdı. Tatar, Rumların değişmeyen zihniyetiyle federal çözümü görüşmenin yararı olmayacağına vurgu yaparak, "Esareti değil, cesareti seçin" ifadelerini kullandı.

Çok farklı bir seçim sürecinde olduklarını belirten Tatar, “Biz hala bir yandan salgınla mücadele etmeye, diğer yandan ekonomik sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz. Sorunlarımız büyüktür. 3,5 milyar TL’lik bir bütçe açığımız olacağı öngörülmektedir. Çok çalışacağız ve Anavatan Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olup bize katkılarını sağlayacağız. Bunu görmeden, bilmeden ahkam kesenler yanlış yapıyor. Sanki bize başka yardım eden, bizim varlığımıza, devletimize, egemenliğimize saygı duyan varmış gibi yalan yanlış bir şekilde Türkiye’ye saldırıyorlar” dedi.

'Türkiye bize yardım etmeseydi bugünlere gelemezdik'

Kıbrıs Türk halkının çok büyük bir varoluş mücadelesi verdiğini, varlığını, kültürünü ve kimliğini koruduğunu hatırlatan Tatar, “Türkiye bize yardım etmeseydi, destek sağlamasaydı bugünlere gelebilir miydik? Peki, bugün eğer Türkiye bize destek çıkmazsa ekonomik sorunlarımızı aşabilir miyiz? Kalkınmamızı ileri götürebilir miyiz? Hayır. Dolayısı ile Türkiye ile iyi ilişkileri savunuyoruz, milletimiz, devletimiz, ülkemiz için Türkiye ile birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

'Akıncı Türkiye ile ilgili yanlış iddialarda bulunuyor'

Akıncı'nın hem iç konularda hem Kıbrıs konusunda hem de Türkiye ile ilişkilerde başarısız olduğunu belirten Başbakan Tatar, Akıncı’nın söyleyecek bir şeyi kalmadığı için mağdur edebiyatı ile seçimi kazanabileceğini zannettiği ifade etti. Tatar, “Rum tarafına karşı egemenlik mücadelesi vermekten kaçınan, devletimizi tanıtacağız dediğimiz zaman ‘olmaz’ diyerek önümüzü kesmeye çalışan Sayın Akıncı, Türkiye ile ilişkiler söz konusu olduğunda yalan yanlış iddialarda bulunuyor” dedi.

Sıkıntıları mutlaka aşacaklarını ifade eden Tatar, yeni geleceğin güzel olacağını vurguladı. Birilerinin cumhurbaşkanlığı seçim döneminde ortaya konulan görüşleri kirletmeye çalıştığına işaret eden Tatar, “Sizin adayınız olarak ne söylüyorsam er ya da geç gerçekleşti, gerçekleşiyor. Maraş açıldı. KKTC iki devletli çözüm için masada olacak ve bunu da başaracak” ifadelerini kullandı.

“Federasyon görüşmeleri Crans Montana’da çöktü”

Kıbrıs konusundaki federasyon görüşmelerinin Temmuz 2017’de Crans Montana’da çöktüğünü hatırlatan Başbakan Tatar, “Rum tarafı federasyon derken başka şey istiyor, bizim federasyon talebimizin hedefi ise başka. Biz, kendi kendimizi yönetmeye devam edeceğiz, ortağı olacağımız merkezi devletin işleyişinde de etkili olacağız diyoruz. Rum tarafı, bizi var olan kendi devletlerine güçlendirilmiş azınlık hakları ile ortak yapmaya çalışıyor. Bizden, çok önemli toprak tavizleri istiyorlar. Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü ile buradaki askeri varlığını sıfırlamak için meclislerinden oy birliği ile karar aldılar ve bunu masaya, ‘olmazsa olmaz’ bir talep diye koydular. 2017’de görüşmeler çöktü, hala bir zihniyet değişikliği yok ama biz yine federasyon için masaya oturacağız” dedi.

"Aynı zihniyetle federal çözüm görüşmenin yararı olur mu?"

Başbakan Tatar, “Aynı parametrelerle, aynı zihniyetle federal çözüm için görüşmenin bir yararı olur mu? Olmaz. Eğer olsaydı 50 yıldır olurdu. Ancak olmadı. Bunu hepimizi bilmiyor muyuz? Denenmiş ve başarısız olunmuş şeyleri tekrar tekrar yapmakla farklı bir sonuç elde etmek mümkün mü? Değildir. İşte bu nedenle biz de, Anavatan Türkiye de artık alternatifleri de ele alalım diyoruz. Bizimkiler, ‘hayır olmaz. Rum tarafı federasyonu bile kabul etmez, o nedenle bunları hiç kabul etmez’ diyorlar. Değerli arkadaşlar iki devletli çözüm olmaz demeyiniz. Bu gibi olaylar konjonktüre bağlıdır. Rum tarafı şimdi ‘2 devletli çözümü görüşmem’ diyor ama göreceksiniz, Doğru Akdeniz’deki gelişmeler, bizim izleyeceğimiz aktif siyaset ve Türkiye’nin giderek güçlenmesi karşısında gün gelecek bizimle 2 devletli çözümü görüşmek durumunda kalacaklar. Yeter ki önce biz kendimize inanalım, yeter ki biz bunun doğru yol olduğunu görelim” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin kalkmasına izin vermeyeceğiz”

Açık bir yol ayrımında olduklarına işaret eden Tatar, “Doğu Akdeniz’de yaşananlar, doğal gaz ve petrol konularındaki gelişmeler olayların bizimle ilgili boyutunu federal çözüm olur mu olmaz mı, noktasından çıkarmış, Türk ve Yunan ulusları arasında bir sorun boyutuna taşımıştır. Bu yüzden, Doğu Akdeniz’de inanılmaz bir gerginlik yaşanıyor. Türk savaş gemileri ile Yunan savaş gemileri, Türk savaş uçakları ile Yunan savaş uçakları burun buruna geliyor. Bu yüzden Türkiye Kıbrıs konusu üzerinde çok büyük hassasiyetle duruyor” dedi.

Başbakan Tatar, “Nereye, kiminle, nasıl yürüyeceğimize iyi düşünerek karar vermeliyiz. Kıbrıs Konusunda yeni bir durum vardır. Kıbrıs Konusu hidrokarbon kaynakları nedeniyle yeni bir evreye girmiştir. Artık denizleri, gökyüzünü de kapsayan bir mücadele vardır ve egemenlik çok daha fazla önem kazanmıştır. bizim hedefimiz çok açıktır. Biz egemen, eşitliğe dayalı bir çözüm istiyoruz. Bu da iki devlet demektir. Kalınan yerden masaya oturmayacağız. Yeni bir sürece başlamadan önce mutlaka Rum tarafının vizyonunun değişip değişmediğini görmek istiyoruz. O nedenle hidrokarbon konusunda bir geçici özel komite kuralım diyoruz. Eğer yeni bir süreç başlayacaksa da bu süreç için koşullarımız vardır. Ucu açık bir süreç olmamalıdır. Sonuç odaklı bir süreç olmalı ve daha baştan bu süreç sonucunda bir neticeye ulaşılmazsa, Kıbrıs Türkü’nün uluslararası alandaki yerini almasına artık engel konulmayacağı bize taahhüt edilmelidir. Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin kalkmasına izin vermeyeceğimiz bilinerek bu sürece girilmelidir” ifadelerini kullandı.

'Kavgayı değil uzlaşmayı seçin'

Kıbrıs Türk halkının artık Kıbrıs Konusunda Rum tarafının peşine sürüklenmesinin söz konusu olmayacağını vurgulayan Tatar, “Geliniz yeni bir geleceğe, güzel ve aydınlık günlere ulaşmak için oylarınızı lütfen boşa harcamayınız. Bana güveniniz. Sizleri mahcup etmeyeceğim. Kavgayı değil uzlaşmayı, Masaya esir olanı değil yeni bir gelecek için cesaret göstereni seçiniz” dedi.