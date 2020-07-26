Ersin Beyaz kimdir nerelidir nerelidir? Ersin Beyaz hayatı biyografisi
Ersin Beyaz’ın İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı için aday olmasıyla birlikte Ersin Beyaz’ın kim olduğu merak edilmeye başladı. İl Başkanlığı için Mevcut İl Başkanı Buğra Kavuncu ve Kurucu İl Başkanı olan Genel İdare Kurulu üyesi Ersin Beyaz yarışacak. Peki Ersin Beyaz kimdir nerelidir nerelidir? İşte Ersin Beyaz hayatı biyografisi.
Ersin Beyaz, 1977 Gümüşhane Şiran Günyüzü doğumluyum, evli ve 3 çocuk babasıyım. Haliç üniversitesi Mühendislik Fakültesi İç Mimarlık bölümü mezunuyum. Beyazlar Grup yönetim kurulu üyesiyim ve aktif olarak yönetiminde yer alıyorum. Bununla birlikte Gümüşhane Mühendis ve Mimarlar Platformu yönetim kurulu üyesi.