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Ersanlı Milwaukee Bucks serisini sürdürdü

NBA'de oynanan maçta Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, deplasmanda Dallas Mavericks'i 122-107 yenerek üst üste 6. galibiyetini elde etti

09 Şubat 2019 Cumartesi 09:37
Ersanlı Milwaukee Bucks serisini sürdürdü

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, deplasmanda Dallas Mavericks'i 122-107 yendi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, deplasmanda Dallas Mavericks'i 122-107 yenerek üst üste altıncı galibiyetini elde etti.

19 dakika süre alan Ersan'ın 8 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle oynadığı mücadelede, Giannis Antetokounmpo 29 sayı, 17 ribaunt, 5 asistle "double double" yaptı. Brook Lopez 20, Malcolm Brogdon ve Eric Bledsoe 18'er sayılık katkı sağladı.

Mavericks'te ise Luka Doncic 20, Trey Burke 18 sayılık performans sergiledi.

Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, sahasında Denver Nuggets'ı 117-110 yenerken, milli basketbolcu 4 sayı, 2 ribauntla maçı tamamladı.

 

- Warriors, deplasmanda yenilmiyor

 

Phoenix Suns'ı 117-107 mağlup eden son şampiyon Golden State Warriors, art arda 11. deplasman galibiyetine ulaştı.

Warriors'ta Klay Thompson 25 sayı, 6 ribaunt, 2 asist üretirken, Kevin Durant 21 sayı, 8 ribaunt, 3 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Suns'ta ise Deandre Ayton 23 sayı, 12 ribaunt, Kelly Oubre 25 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan isimler oldu.

 

- Sonuçlar

 

Detroit Pistons-New York Knicks: 120-103

Philadelphia 76ers-Denver Nuggets: 117-110

Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 119-106

Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 106-125

Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks: 107-122

Phoenix Suns-Golden State Warriors: 107-117

New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 122-117

Sacramento Kings-Miami Heat: 102-96

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 09:37
  1. Ersan İlyasova
  2. Furkan Korkmaz
  3. Golden State Warriors
  4. Milwaukee Bucks
  5. NBA

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