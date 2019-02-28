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Ersan’lı Milwaukee Bucks, Sacremanto Kings’ı mağlup etti

NBA’de milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın takımı Milwaukee Bucks, deplasmanda oynadığı Sacramento Kings’i 141-140 yendi.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:04
Ersan’lı Milwaukee Bucks, Sacremanto Kings’ı mağlup etti

NBA’de milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın takımı Milwaukee Bucks, deplasmanda oynadığı Sacramento Kings’i 141-140 yendi. Ersan 14 dakika süre aldığı maçta 8 sayı, 6 ribaund, 1 asist ve 1 blok ile maçı tamamladı.


NBA’de normal sezon heyecanı 11 karşılaşma ile devam etti. Milwaukee Bucks, Gelden 1 Center’da karşılaştığı Sacramento Kings’i 141-140’lık skorla mağlup ederek, 47. galibiyetini elde etti ve Doğu Konferansı’nda liderliğini sürdürdü. Sacremanto ise 30. mağlubiyetini aldı. Milwaukee’de forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova 14 dakika süre aldığı maçta 8 sayı, 6 ribaund, 1 asist ve 1 blok ile oynadı. Bucks’ta ayrıca Eric Bledsoe 26 sayı, 13 asist ve 12 ribaundluk performans göstererek triple-double yaptı. Kings’te ise Buddy Hield’in 32, Bogdan Bogdanovic’in de 28 sayısı galibiyete yetmedi.



Wade son saniyede Warriors’u yıktı


Miami Heat, American Airlines Arena’da karşı karşıya geldiği Golden State Warriors’u Dwyane Wade’in son saniye üçlüğüyle 126-125 mağlup etti. Miami ligdeki 27. galibiyetini elde ederken, Warriors ise 18. mağlubiyeti aldı. Miami’de Goran Dragic 27 sayı, 3 ribaund ve Dwyane 25 sayı, 7 ribaund ile maçı tamamladı. Warriors’ta ise Klay Thompson 36 sayı, 2 ribaund ve Kevin Durant 29 sayı, 5 sayı ile oynadı.



Lakers evinde galip


Los Angeles Lakers, Staples Center’da mücadele ettiği New Orleans Pelicans’ı 125-119 yendi ve 29. galibiyetini aldı. Lakers’ta LeBron James 33 sayı, 10 asist, Brandon Ingram 23 sayı, 6 ribaund ile oynadı. Ligdeki 36. mağlubiyetini alan Pelicans’ta ise Julius Randle 35 sayı, 6 ribaund ve Anthony Davis 22 sayı, 8 ribaund ile müsabakayı tamamladı.


NBA’de gecenin toplu sonuçları şöyle:



Charlotte Hornets: 113 - Houston Rockets: 118


Atlanta Hawks: 131 - Minnesota Timberwolves: 123


Brooklyn Nets: 116 - Washington Wizards: 125


Miami Heat: 126 - Golden State Warriors: 125


Boston Celtics: 92 - Portland Trail Blazers: 97


Memphis Grizzlies: 107 - Chicago Bulls: 109


San Antonio Spurs: 105 - Detroit Pistons: 93


Dallas Mavericks: 110 - Indiana Pacers: 101


Utah Jazz: 111 - Los Angeles Clippers: 105


Sacramento Kings: 140 - Milwaukee Bucks: 141


Los Angeles Lakers: 125 - New Orleans Pelicans: 119

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:04
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