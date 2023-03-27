Ersan Şen'in insicamı bozuldu!
Gazeteci Cem Küçük, altılı masayı destekleyen muhalif "hukukçu" Ersan Şen'e zorla da olsa HDP'nin PKK ile arasında bağlantı olduğunu itiraf ettirdi.
Altılı masanın açık destekçisi Ersan Şen, gazeteci Cem Küçük'ün de katıldığı canlı yayında AK Parti karşıtı tavırlarını sürdürdü.
HDP üzerinden AK Parti hükümetini eleştiren Ersan Şen, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
Cem Küçük, terör örgütü PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'a HDP'nin destek verdiğini hatırlatarak muhalefetin HDP ile bağlantısını anımsattı.
Cem Küçük'e, "Dur, insicamımı bozma, araya girme" diyen Ersan Şen, hükümeti eleştirmeye devam etti.
Küçük ısrarla araya girerek HDP ile PKK arasındaki bağlantıyı kabul etmesini istedi ve Ersan Şen'e bu bağlantıyı itiraf ettirdi.
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O görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi.