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Siyaset Ersan Şen'in insicamı bozuldu!
Siyaset

Ersan Şen'in insicamı bozuldu!

Yeniakit Publisher
2023-03-27 16:02:00 -

Gazeteci Cem Küçük, altılı masayı destekleyen muhalif "hukukçu" Ersan Şen'e zorla da olsa HDP'nin PKK ile arasında bağlantı olduğunu itiraf ettirdi.

Altılı masanın açık destekçisi Ersan Şen, gazeteci Cem Küçük'ün de katıldığı canlı yayında AK Parti karşıtı tavırlarını sürdürdü.

HDP üzerinden AK Parti hükümetini eleştiren Ersan Şen, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Cem Küçük, terör örgütü PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'a HDP'nin destek verdiğini hatırlatarak muhalefetin HDP ile bağlantısını anımsattı.

Cem Küçük'e, "Dur, insicamımı bozma, araya girme" diyen Ersan Şen, hükümeti eleştirmeye devam etti.

Küçük ısrarla araya girerek HDP ile PKK arasındaki bağlantıyı kabul etmesini istedi ve Ersan Şen'e bu bağlantıyı itiraf ettirdi.
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O görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi.

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Yorumlar

emir

arkadaş bu kim bağırıp çağırıyor. sağa sola sataşıyor. tartışma kültürü sıfır.

Urfali

Bak Ersan hoca ben urfaliyim şu an 60 yaşındayım pkk ilk önce kurtleri öldürdü bu devletin arşivlerinde mevcut. Bide hdp zaten pkk dır gelin size göstereyim bütün masrafını benden dağa giden çocukların hepsi hdp den dağa gönderiliyor bakın hdp lilere muhakkak pkk lider biz yaşıyoruz bunu eğer bir insan hdp eşittir pkk demiyorsa o şahıs gercekten haindir haindir haindir hdp şu an bile kendisine oy vermeyen kutleri tehdit ediyor
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