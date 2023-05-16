Ersan Şen’den bomba seçim itirafı! Duyanları şoke etti

28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur seçimlerinde Türkiye bir kez daha sandık başına gidecek. Birinci turda kalan Sinan Oğan'ın oylarının önemli rol oynayacağı değerlendirilen ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna yönelik Sözcü TV'de değerlendirmelerde bulunan Ersan Şen, "Muhalefete destek verdiğini söyleyen, HDP'den, Kandil'den birtakım acayip açıklamalar... ABD'den birilerinin hesaplarından yoğun destekler... Muharrem İnce'nin başına gelene bakın bakalım" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"Beni ikna edemedin sınıfta kaldın"

Ersan Şen sözlerinin devamında "Bunlara baktığınızda siz milliyetçilerden zırnık oy alamazsınız. 1 oy alamazsınız" derken Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini de "Ben vermedim ya! Niye vermedim? İkna edemedin kardeşim beni. Bitti, sınıfta kaldın. Sen benden alamazsan kimden alacaksın?" ifadeleriyle belirtti.

Şen'in bu sözleri üzerine stüdyodaki gazeteci İsmail Saymaz da araya girerek "Hocam parlamentoda da mı vermediniz? Zafer Partisi'ne mi oy verdiniz?" diye sordu.

Adaylar arasında adı geçmişti

Ersan Şen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak cumhurbaşkanı adayı belirlenmesinden önce canlı yayında yaptığı adaylık çıkışıyla ses getirmişti. İYİ Parti'den teklif gelmesi durumunda kabul edebileceği mesajını veren Ersan Şen, 14 Mayıs'ın ardından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini bildirdi.

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