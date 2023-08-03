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Medya Ersan Şen Zekeriya Yapıcıoğlu'nu 'karma eğitim' üzerinden hedef aldı! Bunların laiklikten anladıkları bu kadar
Medya

Ersan Şen Zekeriya Yapıcıoğlu'nu 'karma eğitim' üzerinden hedef aldı! Bunların laiklikten anladıkları bu kadar

Yeniakit Publisher
2023-08-03 22:54:00 - 2023-08-03 22:56:40

Sözcü TV canlı yayınında konuşan Ersan Şen, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu hedef aldı.

Uzmanlık alanı avukatlık dışında, spordan siyasete her konuda konuşturulan Ersan Şen, Sözcü TV canlı yayınında Zekeriya Yapıcıoğlu'nu hedef aldı.

Kız okulları projesine, "Hangi yüzyıldasınız?" diyerek karşı çıkan Şen, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu da projeye destek vermesinden dolayı hedefe koydu.

Laiklikten anladığı "kendi ideolojilerini tüm topluma dayatmak" olan Ersan Şen, Yapıcıoğlu için, "Karma eğitim üzerinden laikliğe laf ediyorsan senin Atatürk ve inkilaplarıyla bir sıkıntın var demektir." dedi.

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