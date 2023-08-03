Ersan Şen Zekeriya Yapıcıoğlu'nu 'karma eğitim' üzerinden hedef aldı! Bunların laiklikten anladıkları bu kadar

Uzmanlık alanı avukatlık dışında, spordan siyasete her konuda konuşturulan Ersan Şen, Sözcü TV canlı yayınında Zekeriya Yapıcıoğlu'nu hedef aldı.

Kız okulları projesine, "Hangi yüzyıldasınız?" diyerek karşı çıkan Şen, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu da projeye destek vermesinden dolayı hedefe koydu.

Laiklikten anladığı "kendi ideolojilerini tüm topluma dayatmak" olan Ersan Şen, Yapıcıoğlu için, "Karma eğitim üzerinden laikliğe laf ediyorsan senin Atatürk ve inkilaplarıyla bir sıkıntın var demektir." dedi.