Ersan Şen ortalığı çok fena karıştıracak! Bunlar gerçekten doğru mu?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Ersan Şen'in, canlı yayında cumhurbaşkanı adayı olabileceğini açıklaması üzerine Meral Akşener'in tutumunu kaleme aldı. Selvi, "Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e iki operasyon" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Bu kez kulis Ersan Şen’den geldi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erşan Şen, 6’lı Masa’yla ilgili önemli bir kulis haberini Habertürk ekranlarında paylaştı.

Ersan Şen, canlı yayında cumhurbaşkanı adayı olabileceğini açıklamış, bunun üzerine Meral Akşener kendisini arayarak teklifte bulunmuştu. Reklam arası cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları yaşanmış, Meral Akşener 6’lı Masa’ya dönünce Ersan Şen ortada kalmıştı. Meral Akşener yine bir canlı yayında Ersan Şen’i evinde yemeğe davet etmişti. Tüm bunları neden hatırlatıyorum?

İLK FORMÜL

Çünkü Ersan Şen, Akşener’in anlattıklarını birinci kaynak olarak paylaştı: “1+2 formülü zannediyorum daha geçerli bir formülmüş. Daha sonra bu içeride değişmiş. Fakat bu konuda 1+5+2 formülüyle ilgili Akşener’in kabul etmek zorunda kaldığı bir formül olmuş” dedi.

Ersan Şen bu formülden “Bazı arkadaşların hoşnut olmadığı da ortada” diyor. Formülden hoşnut olmayan arkadaşlar kim? Yanıtını yine Ersan Şen veriyor: “Sunulan formülden Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hoşnut olmadı.”

MASADA DEĞİŞMİŞ

Ersan Şen’in anlattıklarını takip etmekte yarar var. Çünkü bazı perde arkası bilgileri paylaşacağım.

“1+5+2 değil de 1+2 formülü masadaymış. Neticede tanımlamanın doğru yapılması gerekiyor. Böyle bir başkanlık konseyi gibi, belki öyle düşünmüş olabilir ama bu sisteme uyar mı, uymaz mı ona bir bakmak lazım. Ama daha ziyade 1+2 formülü masadaymış. Sayın Akşener kendisinden öneri gitmediğini, bazı seçeneklerin kendisine geldiğini söyledi. ‘Ben de bu seçenekler arasında 2 aday adayından bahsettim’ dedi. 6 Mart’taki toplantıda sürecin 1+5+2’ye evrildiğini ifade etti.” 1+2 formülünün masada 1+5+2’ye evrildiğini kim söylüyor? Meral Akşener söylüyor.

İMAMOĞLU, AKŞENER’İ ARIYOR

Ersan Şen’in açıklamaları üzerine İYİ Parti ve CHP kulislerine kulak kabarttım.

Akşener Masa’ya döner mi, 6’lı Masa’nın toplantısına katılır mı tartışmalarının sürdüğü bir sırada, Ekrem İmamoğlu saat 22.30’da Meral Akşener’i arıyor. Mansur Yavaş’la birlikte gelmek istediklerini söylüyor. Akşener’in, “‘Hay hay, gelin ama Kemal Bey’in bilgisi var mı?’ dedim” dediği görüşmeden söz ediyorum.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gece saat 02.15’te Akşener’in evine geliyorlar.

Getirdikleri formül şu, Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olacak. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın da icra yetkileriyle donatılmış cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklarını açıklayacak.

Akşener bu modeli kabul ediyor. Yazılı hale getiriyor. İmamoğlu ve Yavaş’la birlikte Kılıçdaroğlu’na gönderiyor.

5 Mart Pazar günü saat 21.30’da bu kez Kılıçdaroğlu, Akşener’i arıyor. İki arkadaşın geleceğini söylüyor. Akşener’in ağzı sütten yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyor. İmamoğlu ve Yavaş’la görüştüğünü söylüyor. Formülü yazılı hale getirdiğini ifade ediyor. Kılıçdaroğlu bilgisi olduğunu ifade ediyor. “Arkadaşlar size öneri getirecek” diyor.

KILIÇDAROĞLU KABUL EDİYOR

İYİ Parti cephesi Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı karşılığında İmamoğlu ve Yavaş’ın yardımcılığını kabul ettiğini söylüyor. CHP cephesi ise Kılıçdaroğlu’nun bu öneriyi 6’lı Masa’ya götürmeyi kabul ettiğini savunuyor. “Eğer bu öneri kabul edilirse İmamoğlu ve Yavaş istifa etmek durumunda kalır. O takdirde İstanbul ve Ankara belediyeleri yerel seçimlere kadar AKP’nin eline geçer. Kılıçdaroğlu bunu kabul eder mi” diye itiraz ediyorlar.

Akşener, İmamoğlu ve Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı yapamıyor ama güçlü cumhurbaşkanı yardımcıları olarak sistemde yer almalarını kabul ediyor. Kılıçdaroğlu ile Çukurambar’da bir otelde yaptığı görüşmede mutabakatı kesinleştirince Masa’ya dönüyor.

ARKA MASA DİPLOMASİSİ

Arka kapı diplomasisi deriz ama burada arka masa diplomasisi işliyor. En azından İYİ Parti’deki kanaat öyle.

Kılıçdaroğlu, Akşener ile mutabık kalırken diğer yandan 5’li Masa ile ayrı bir temas kuruluyor. Tabii bundan Meral Akşener’in haberi yok. Akşener bu kanaate 6’lı Masa’ya oturunca varıyor. Çünkü biraz önce Kılıçdaroğlu ile anlaştıkları bir artı iki formülüne Masa’dan itiraz geliyor. Akşener ikinci kez masayı terk etme gücünü kendinde bulamıyor. 72 saat içerisinde yaşadığı linç onu geri adım attırıyor.

Kılıçdaroğlu bir kez daha Masa’yı yanına alarak İmamoğlu ve Yavaş’la ilgili formülü istediği yönde şekillendiriyor. İmamoğlu ve Yavaş’ı sisteme dahil ediyor ama siyasi kaderlerini avuçlarının içine alıyor. Kılıçdaroğlu istediği zaman ve istediği kurallar çerçevesinde cumhurbaşkanı yardımcıları olmalarını kabul ettiriyor.

İSTANBUL MODELİ

Ersan Şen’in “Başkanlar hoşnut değil” dediği nokta burası. CHP kanadında bir artı 2 formülünün İstanbul sermayesinin formülü olduğu görüşü hâkim. İş dünyası Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapamadı ama başbakan yetkisiyle donatılmış cumhurbaşkanı yardımcısı yapmak için bu formülü geliştirmiş diye düşünüyorlar.

İstanbul modeli 6’lı Masa’ya gelince Ankara modeline dönüşüp bildiğimiz şeklini alıyor."