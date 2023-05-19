Ersan Şen, Kılıçdaroğlu'na veryansın etti! 'Sen tam bir....'

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Cumhurbaşkanı Recep Tayyyip Erdoğan yüzde 49,5'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı. Televizyon programına katılan Ceza Hukukçusu Ersan Şen bu sefer de yedili koalisyonu hedef aldı. Şen yaptığı açıklamada "Aralarında bir ittifak yok ne ittifakı? Birisi almış vekillerle tanıtım yapıyor. Birisi küsmüş gitmiş ne yaptığı belli değil." ifadelerini kullandı. Şen ayrıca CHP'nin oy sayımıyla ilgili yaptığı iftiralara ilişkin de "Suçladınız YSK'yı. Ulan burası Muz Cumhuriyeti mi? Efendim ülkenin seçimini çalmışlar. Hadi ispat et." dedi.

ERDOĞAN RAKİBİ KILIÇDAROĞLU'NA FARK ATTI

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden yaparken Erdoğan aldığı 49,5'luk oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyona yakın oy ile fark attı. Ancak Türkiye'deki seçimlerde uygulanan yüzde 50+1 kuralı nedeniyle seçimler ikinci tura kaldı.

İKİNCİ TUR İÇİN YENİDEN SANDIK BAŞINA GİDİLECEK

YSK'nın geçici sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı. Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.

"BİR OY ALAMAZSINIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK desteğini arkasına almasına rağmen seçimlerde başarılı olamamasının ardından CHP kanalı Sözcü Televizyonu'na konuk olan Ceza Hukukçusu Prof.Dr Ersan Şen Kılıçdaroğlu hakkında çarpıcı ifadeler kullanılmıştı. Ersan Şen, Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığı açıklamada "Terör örgütleri ve onların mensupları seçimin ardından 15 Mayıs gününü kurtuluş anı olarak gördüler. 'Uçak biletlerimizi aldık geliyoruz. Ceza evinin kapılarını aldık çıkıyoruz.' gibi muhalefete destek attığını söyleyen HDP'den ifadeler, ABD'den banka hesaplarına yapılan yoğun destekler… Siz milliyetçilerden zırnık oy alamazsınız, bir oy alamazsınız" dedi.

"BEN BİLE OY VERMEDİM"

Ersan Şen 7'linin ortak adayına "Ben bile sana oy vermedim, ikna edemedin beni. Sen benden oy alamıyorsan kimden oy alacaksın. Sınıfta kaldın" diyerek tepkisini belli etti.

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"ARALARINDA BİR İTTİFAK YOK NE İTTİFAKI"

"Masaya yumruğu vuruyor, kaçmadım diyor. Sana kimse kaç demiyor, ama 2 hafta sonra kazanamayınca kaçacaksın. Başka çaren yok! Bu bedeli ödetirler, bunun bedelini ödeyeceksin. Hiçbir mazeretin arkasına sığınma, sen başarısızsın"Bu açıklamalar sonrası yeniden Sözcü'ye konuk olan Şen bu sefer de yedili koalisyonu sert sözlerle hedef aldı.Güven kolay kazanılmaz. Zor kazanılır kolay kaybedilir. Aralarında kavga var. Aralarında bir ittifak yok ne ittifakı? Birisi almış vekillerle tanıtım yapıyor. Birisi küsmüş gitmiş ne yaptığı belli değil.

"BURASI MUZ CUMHURİYETİ Mİ?

Suçladınız YSK'yı. Ulan burası Muz Cumhuriyeti mi? Efendim ülkenin seçimini çalmışlar. Hadi ispat et.