Ersan Şen: DEM tuzak kurdu

Hukukçu ve televizyon yorumcusu Ersan Şen, DEM ile CHP arasındaki 'kent uzlaşısı'na değinerek, "DEM’in hedefi en az 5-5,5 alıp İmamoğlu’nun kaybetmesini beklemek. Bence Esenyurt’ta kurulan Cumhuriyet Halk Partisi’ne bir tuzak." dedi.

31 Mart yerel seçimlerine doğru gidilirken, Türkiye'de siyasi arenada gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM Partisi ile ittifakı ise gündemdeki yerini koruyor.

CHP ve DEM arasında 'kent uzlaşısı'

Aday belirleme sürecinde 'kent uzlaşısı' adı altında anlaşarak ortak bir yol haritası çizen iki parti, kimi belediyelerde ortak adaylar belirlerken, kimi yerlerde ise adayını geri çekerek ittifak adayına destek açıkladı.

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Özellikle İstanbul'da birçok ilçede DEM Partisi adaylarının CHP lehine seçimlerden çekilmesi, İBB Meclisi için CHP'nin listelerine katılmalarıyla sonuçlandı.

CHP, ittifak çerçevesinde DEM Partisi üyelerini İstanbul'da 10 ilçede seçilebilecek sıralara yerleştirdi.

İş birliğinin amacı ise İBB Meclisi'nde DEM Partisi'nin kendi grubunu kurabilmesini sağlamak.

Hukukçu ve televizyon yorumcusu Ersan Şen de, tv100'de katıldığı Taksim Meydanı programında CHP'nin DEM ile olan kent uzlaşısı ittifakını sert bir dille eleştirdi.

"Senin ne ihtiyacın vardı da Esenyurt’ta kent uzlaşısına girdin?"

Şen şunları söyledi:

"DEM Partisi yöneticileri çıkıp bir defaya mahsus ‘PKK terör örgütüdür, Allah bunun belasını versin, bu bizim vatanımıza, milletimize kastetmektedir, kınıyoruz’ dedi mi? Demiyor. Demeyeceğini de söylüyor. Senin ne ihtiyacın vardı da Esenyurt’ta kent uzlaşısına girdin?"

"Çok iyi strateji kuruyorlar"

Ersan Şen, CHP'nin DEM'in tuzağına düştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kadıköy’de olan ne? Tunceli’deki başkan gelip aday oldu, kazanabilir mi? Kazanamaz. Şansı sıfır. Kim kaybeder? Tunceli’de kim kazanır? Çok iyi strateji kuruyorlar. CHP gibi 100 yıllık bir parti bu tuzağa nasıl düşüyor? Nasıl bu oyuna geliyor? Nasıl kaybetmek için böyle adımlar atabiliyor? Ben anlamakta güçlük çekiyorum. Senin ne ihtiyacın var Esenyurt’ta kent uzlaşısı yapmaya?"

"Bence Esenyurt’ta kurulan Cumhuriyet Halk Partisi’ne bir tuzak"

Şen sözlerinin devamında şöyle dedi:

"DEM aday göstermeseydi bundan kazançlı çıkacak olan Ekrem İmamoğlu'ydu. Girdiğine göre DEM'in hedefi bu. Tavşan adaydı oydu buydu değil. En az 5-5,5 alıp İmamoğlu’nun kaybetmesini beklemek. Bu net. Bence Esenyurt’ta kurulan Cumhuriyet Halk Partisi’ne bir tuzak. Buna rağmen İmamoğlu kazanamaz mı? Kazanabilir."