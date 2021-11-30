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Biyografi Ersan Barkın kimdir? Ersan Barkın nereli?
Biyografi

Ersan Barkın kimdir? Ersan Barkın nereli?

Ersan Barkın kimdir? Birleşik Arap Emirliklerine giderek oradan Türkiye aleyhine paylaşımlar yapan organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Dubai ile ilişkilerin yeniden düzelmesi sonrası köşeye sıkıştığı söylenirken, Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, müvekkiliyle beş gündür görüşemediğini açıkladı. Peki Ersan Barkın kimdir? Ersan Barkın nereli?

Yeniakit Publisher
2021-11-30 14:41:00 - 2021-11-30 14:41:39
Ersan Barkın kimdir? Ersan Barkın nereli?

Ersan Barkın kimdir? Ersan Barkın nereli? Ersan Barkın, 1981 yılında Isparta'da doğdu, orta ve lise öğrenimini Burdur'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2005 yılında lisans, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden ise 2010 yılında yüksek lisans derecesine hak kazandı.

Ersan Barkın, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Hukuka Giriş ve Aile Hukuku ve çeşitli eğitim kurumlarında Anayasa Hukuku dersleri verdi. Türkiye Barolar Birliği ve Başkent Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Arabuluculuk Eğitimini tamamlayarak “Arabuluculuk Belgesi”nin sahibi oldu. 2006 yılından beri Ankara Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Anayasa Hukuku, Mülteci Hukuku, Kanun Hükmünde Kararnameler ve Ceza Hukukuna ilişkin kaleme aldığı pek çok eseri mevcuttur.  Ceza Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, İdare Hukuku ve İş Hukuku alanlarında çalışmaktadır.

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