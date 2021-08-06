Erol Uygun kimdir? Erol Uygun ümitcan uygunun nesi olur?

Ankara’da 25 yaşındaki Esra Hankulu’nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Erol Uygun, sosyal medyadan yaptığı tehdit paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı. Yaptığı paylaşımlar sebebiyle Erol Uygun’un kim olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. İşte merak edilen haberin devamı…

Erol Uygun kimdir?

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Esra Hankulu’nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan Ümitcan Uygun’un ağabeyi Erol Uygun’un sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu. Esra Hankulu’nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan Uygun’un ağabeyi daha önce olduğu gibi yine Instagram hesabından tehditler savurdu.

Erol Uygun” Kardeşinin yine iftiraya uğradığını öne süren Uygun’un ağabeyi iddialara inanmayın çağrısında bulunurken basını da tehdit etti:’Medya fareleri ile ben bu olaydan sonra tek tek görüşeceğim. Ne kadar delikanlılar göreceğiz. Hepsine diz çöktüreceğim. Analarından emdikleri sütü haram edeceğim. Köpek gibi gezdireceğim onları tasmayla gezdireceğim sokakta” gibi açıklamalarda bulunmuştu.