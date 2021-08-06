Erol Uygun kim? Erol Uygun neden gözaltına alındı?

Erol Uygun kimdir? Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun'un gözaltına alındığını duyurdu. Ümitcan Uygun’dan sonra ağabeyi Erol Uygun da gözaltına alındı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü, şu ifadeleri kullandı: Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun’un gözaltına alınması sonrası ‘@umitcanuygun_’ sosyal medya hesabı üzerinden, devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 06.08.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir.

Erol Uygun ne dedi?

Aleyna Çakır'ın ölümüden sonra yaptığı gibi Esra Hankulu'nun ölümünde sonra da yine aynısını yanan Ümit Can Uygun'un abi Erol Uygun, yine basını hedef aldı. Skandal ifadeleri sosyal medya hesabından paylaşan Erol Uygun, "Hepinize diz çöktüreceğim, Analarından emdikleri sütü haram edeceğim." diyerek basın mensuplarını açık açık tehdit etti. Erol Uygun'un bu tehditleri sonrası emniyet harekete geçti. Erol Uygun, Cumhuriyet Savcılığın talimatıyla gözaltına aldı.

Ümitcan Uygun tutuklandı mı?

Öte yandan şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan, aralarında Ümitcan Uygun'un da bulunduğu 3 zanlı adliyeye sevk edildi.