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Gündem Erol Olçok'la ilgili anısını anlatan İbrahim Kalın konuşmakta zorluk çekti
Gündem

Erol Olçok'la ilgili anısını anlatan İbrahim Kalın konuşmakta zorluk çekti

15 Temmuz'un yıl dönümüne özel açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, şehit olan Erol Olçok ile ilgili duygularını dile getirirken konuşmakta zorluk çekti

Yeniakit Publisher
2021-07-15 20:35:00 - 2021-07-15 20:44:20

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile 15 Temmuz'da şehit olan Erol Olçok ile ilgili duygularını dile getirdi.

"Asıl vatanımızın neresi olduğunu asla unutmayalım"

İbrahim Kalın, "Bu dünyadayız, ancak bu dünyaya ait değiliz. Buranın hakkını verelim. Ama nereye gideceğimizi, asıl vatanımızın neresi olduğunu asla unutmayalım" dedi.

"Rahmetli Erol Abi'nin manevi şuuru çok güçlü idi" diyen İbrahim Kalın, Olçok'la ilgili şunları anlattı:

"Herkesin enerjisinin düştüğü, enejisini kaybettiği, ağır havanın çöktüğü anlarda "Kalkın hiçbir yere gitmiyoruz" diyen abimiz.. Kendisiyle 2-3 gün önce konuşmuştum. Tatildeydik. Varşova zirvesi sonrası Cumhurbaşkanımız da Antalya'ya gelecekti. Bir iki gün içinde Antalya'da buluşalım demişti."

Erol Olçok'a dair anısını paylaşan Kalın konuşmakta zorluk çekti.

 

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