15 Temmuz 2016 gecesi hainler ülke yönetimini ele geçirmek için darbe girişiminde bulundu. Boğaz köprüleri kapatıldı, TRT’den darbe bildiri okundu. Ancak 00.25’te Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayınla vatandaşları meydanlara davet etti. Cumhurbaşkanının çağrısına uyan milyonlar sokaklara akın etti. Bu isimlerden biri de Erol Olçok’tır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dostları arasında yer alan Erol Olçok ve oğlu 15 Temmuz gecesi şehit oldu.

Erol Olçok kimdir? | Erol Olçok nerede şehit oldu?

Erol Olçok 5 Mart 1962'de Çorum'da dünyaya geldi. Çorum İmam-Hatip Lisesi'nde okuduktan sonra 1982'de üniversiteyi kazanarak İstanbul'a geldi.

1986'da İstanbul Üniversitesi Estetik ve Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. 1987'de Slayt Reklam, 1988'de Rekpa Reklam, 1989'da ise Ajans E’yi kurdu.

1994 Türkiye yerel seçimlerinde ilk reklam kampanyasını düzenledikten sonra İstanbul Ulaşım A.Ş.’de Basın Danışmanlığı görevine geldi. Ocak 1995'te dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın basın danışmanlığına geçti.

Nihal Olçok ile 1998'de evlendi ve bu evlilikten ilk çocuğu Abdullah Tayyip (1999-2016) doğdu. Aynı yıl Arter isimli reklam ajansını kurdu. AK Parti'nin ismini ve logosunu tasarladı. “Durmak Yok Yola Devam”, “Aynı Yoldan Geçmişiz Biz”, “Bayrak” ve 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için “Fors” filmi çalışması en bilinen kampanyaları oldu.

Genel olarak 2002'den bu yana 5 genel seçim, 3 yerel seçim, 2 halk oylaması ve bir cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere 11 seçimde Erdoğan ve Ak Parti için çalıştı.

Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok 15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü'nde hayatını kaybetti.