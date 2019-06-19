Erol Mütercimler'den Binali Yıldırım hakkında skandal sözler!

Başı boş kehanetler tanınan Erol Mütercimler, Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım ile ilgili tepki çeken ifadelerde bulundu. Mütercimler açıklamalarının devamında CHP adayı İmamoğlu'nu ise amiyane tabirle cilaladı.

Erol Mütercimler, katıldığı bir televizyon programında Binali Yıldırım'ın adaylık sürecine ilişkin skandal açıklamalarda bulunarak "Binali Yıldırım bir atanan memurdur. İstanbul halkına diyor ki beni atayın. Gücüm de yok, yorgunum diyor. Canlı yayında görüyorsunuz omuzları çökmüş. Ama şunu söyleyeyim. Tayyip Bey de haklı. En güçlü adamı, belediyeden beri beraberler, onu göstermek durumunda kaldı. Tayyip Bey risk almalıydı" dedi.

CHP adayını cilaladı

Mütercimler, yanlı açıklamalarını sürdürerek, "Ekrem İmamoğlu başarıya aç, genç, önü açık biri. CHP’nin Genel Başkanlığı için en büyük aday artık İmamoğlu’dur. İstanbul için arzulu, istekli gözüküyor" dedi. Mütercimler'in taraflı tutumu tepki çekerken birçok kişi 'İmamoğlu'nun yalanlarını neden konuşmuyorsunuz' sorusunu sordu.