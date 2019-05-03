Erol Mütercimler şampiyon olacak takımı açıkladı: Şimdiden hayırlı olsun Şaşırtan açıklamalarıyla gündeme gelen Erol Mütercimler, Süper Lig'deki son duruma ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Ünlü stratejist Erol Mütercimler'den futbol camiasına ilişkin çok konuşulacak açıklamalar geldi. Erol Mütercimler, ''Türkiye'nin en büyük sorunu Fenerbahçe'nin ligde kalıp kalmayacağıdır. Galatasaray'ın şampiyonluğu şimdiden hayırlı olsun. Çünkü futbolun ekonomisi Galatasaray'ın şampiyonluğunun emrediyor'' ifadelerini kullandı.

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