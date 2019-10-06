Erol Mütercimler, AK Parti'yi yok saydı! 'O partinin yükselişine tanıklık edeceğiz'

Sürekli, “Kriz kapıda, savaş geliyor, iç savaş çıkacak” söylemleriyle kriz çığırtkanlığı yapan ve her seferinde sözleri havada kalan gazeteci-yazar Erol Mütercimler, Saadet Partisi'ne ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu.

Siyaset Bilimcisi Dr. Erol Mütercimler, Saadet Partisi'ne ilişkin de konuştu. Saadet Partisi'ne dair dikkat çeken tahminlerde bulunan Mütercimler, "Saadet Partisi'nin bir yükselişine tanıklık edeceğiz" ifadelerini kullandı.

17 yıllık AK Parti hükümetine yönelik skandal sözler sarfeden Mütercimler, şu anda esamesi okunmayan partilerle AK Parti'yi kıyaslayarak adete zırvaladı.

Erol Mütercimler'in açıklamalarından bir bölüm şu şekilde:

Türk siyasal yaşamında artık Adalet ve Kalkınma Partisi diye bir parti yoktur. Yok, bu parti yok artık. Ama yok demekle parti bir anda çekilmiyor, kolay değil. 17 yıldır iktidardalar, bir yerleşikliği var. Bir anda çekilmiyor ama yok. Geçmişin Demokrat Partisi, geçmişin ANAP'ı, geçmişin Yeni Türkiye Partisi gibi onlarca parti sayarım. Aynen onların durumundadır. Neden biliyor musunuz? Siyaset biliminin gereği olarak yoklar. Niçin? Çinkü siyasi partilerin iki temel kaynağı var. Bir ideolojik partiler, iki konjonktürel partiler. İdeolojik partilerin oyları binde bilmem kaçlara kadar da düşer ama o partiler yaşarlar. Örnek; Saadet Partisi yaşar. Çünkü ideolojik bir parti. Adalet ve Kalkınma Partisi konjonktürel bir partidir. AK Parti bir konjonktür sonucunda oluştu. O konjonktürün rüzgarıyla yükseldi, geldi, rüzgar bitti. Bir ifade vardır; rüzgar sonsuza kadar aynı yön ve şiddette esmez. Bir gün durur ve sonra bir de terse döner.

Dolayısıyla ne olacak bakın şimdi? Ben size söyleyeyim. Şimdi Saadet Partisi'nin bir yükselişine tanıklık edeceğiz. Çünkü gövde ideoloji burada duruyor. Düşünce burada duruyor.