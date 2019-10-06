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Erol Mütercimler, AK Parti'yi yok saydı! 'O partinin yükselişine tanıklık edeceğiz'

Gündemde kalmak için ilginç çıkışlar yapan Erol Mütercimler, bir kez daha AK Parti düşmanlığı yaptı. Mütercimler, "Saadet Partisi'nin bir yükselişine tanıklık edeceğiz" dedi.

06 Ekim 2019 Pazar 16:44
Erol Mütercimler, AK Parti'yi yok saydı! 'O partinin yükselişine tanıklık edeceğiz'

Sürekli, “Kriz kapıda, savaş geliyor, iç savaş çıkacak” söylemleriyle kriz çığırtkanlığı yapan ve her seferinde sözleri havada kalan gazeteci-yazar Erol Mütercimler, Saadet Partisi'ne ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu.

Siyaset Bilimcisi Dr. Erol Mütercimler, Saadet Partisi'ne ilişkin de konuştu. Saadet Partisi'ne dair dikkat çeken tahminlerde bulunan Mütercimler, "Saadet Partisi'nin bir yükselişine tanıklık edeceğiz" ifadelerini kullandı.

17 yıllık AK Parti hükümetine yönelik skandal sözler sarfeden Mütercimler, şu anda esamesi okunmayan partilerle AK Parti'yi kıyaslayarak adete zırvaladı.

Erol Mütercimler'in açıklamalarından bir bölüm şu şekilde:

Türk siyasal yaşamında artık Adalet ve Kalkınma Partisi diye bir parti yoktur. Yok, bu parti yok artık. Ama yok demekle parti bir anda çekilmiyor, kolay değil. 17 yıldır iktidardalar, bir yerleşikliği var. Bir anda çekilmiyor ama yok. Geçmişin Demokrat Partisi, geçmişin ANAP'ı, geçmişin Yeni Türkiye Partisi gibi onlarca parti sayarım. Aynen onların durumundadır. Neden biliyor musunuz? Siyaset biliminin gereği olarak yoklar. Niçin? Çinkü siyasi partilerin iki temel kaynağı var. Bir ideolojik partiler, iki konjonktürel partiler. İdeolojik partilerin oyları binde bilmem kaçlara kadar da düşer ama o partiler yaşarlar. Örnek; Saadet Partisi yaşar. Çünkü ideolojik bir parti. Adalet ve Kalkınma Partisi konjonktürel bir partidir. AK Parti bir konjonktür sonucunda oluştu. O konjonktürün rüzgarıyla yükseldi, geldi, rüzgar bitti. Bir ifade vardır; rüzgar sonsuza kadar aynı yön ve şiddette esmez. Bir gün durur ve sonra bir de terse döner.

Dolayısıyla ne olacak bakın şimdi? Ben size söyleyeyim. Şimdi Saadet Partisi'nin bir yükselişine tanıklık edeceğiz. Çünkü gövde ideoloji burada duruyor. Düşünce burada duruyor.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 16:44
  1. Erol Mütercimler
  2. Saadet Partisi

YORUM YAZ

  • Alperen Alperen 9 dk önce
    Haşhaşı fazla kaçırmış
  • MuratMurat12 dk önce
    Ohoo.Bu tip bugüne kadar neler saçmaladı neler.Bunu ciddiye alanın ciddiyetinden şüphe edilir
  • VATANDAŞVATANDAŞ13 dk önce
    2, adam konuşmuş lakinoda göremeztarihin çöplüğünde yerini alacakpkk nın partiyle işbirliği ve ittifak kur sonra way yavrum vay
  • ismet şenismet şen18 dk önce
    ya bu adam olmuyanları ne diye haber yapıyorsunuz bunlar halk düşmanı bırakın kendi pisliklerinde bogulsunlar haber degeri yok biraz gazetecilik yapın yeni akitede kızmaya başladım artık yeter
  • cehenneme toplu yuvarlanışcehenneme toplu yuvarlanış19 dk önce
    "Peygamber, evliliği ancak 4' e indirebildi; ama atatürk 1' e indirerek ondan da büyük bir devrim yaptı" diyen, bunu ağlak ama gururlu bir hatib uslubu ile anlatan bu adamın; yüzbinlerce atatürk tapıcısından biri olduğunu biliyorsunuzdur umarım. Saadet çok ciddi kazanımlar ediniyor.
  • BenBen29 dk önce
    Siz de bunun gibileri haber yapıyorsunuz bunlar da kendilerini adam sanıyorlar.
  • Öztürk ÖZİSLAMÖztürk ÖZİSLAM33 dk önce
    Hayrola Keloğlan rüyalar umudunuz mu oldu?
  • AbdülAbdül34 dk önce
    Allah aşkına haber yapmayın. birgün konuşurken etrafında yandaşlarından kimse kalmayacak ama siz haber diye yinede yayınlayacaksınız
  • ZiyaZiya35 dk önce
    Tam zırvalamış

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