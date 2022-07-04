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Gündem Erol Evcil 'Demir Yumruk'u şimdi yedi
Gündem

Erol Evcil 'Demir Yumruk'u şimdi yedi

Ankara merkezli 29 ilde gerçekleştirilen 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltına alınan, aralarında suç örgütü lideri Erol Evcil'in (Eşrefoğlu) de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 20:27:00 -
Erol Evcil 'Demir Yumruk'u şimdi yedi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik 'Demir Yumruk' operasyonu düzenledi. Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 225 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talebi üzerine 210 şüpheli hakkında ek gözaltı süresi verildi.

Çökertilen 3 suç örgütünden birinin lideri Erol Evcil'in de aralarında olduğu 15 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Erol Evcil, Tolga Demirel, Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç, 'kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından, şüpheli Sadun Budinli ise 'kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ile 'suç örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklandı.

10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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