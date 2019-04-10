0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Erol Bulut’tan ’Fiorentina’ açıklaması

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina’nın kendisini 6-7 maçtır takip ettiğini dile getirerek, "Demek ki işimizi burada doğru yapıyoruz.

10 Nisan 2019 Çarşamba 13:46
Erol Bulut’tan ’Fiorentina’ açıklaması

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina’nın kendisini 6-7 maçtır takip ettiğini dile getirerek, "Demek ki işimizi burada doğru yapıyoruz. Bu gurur verici bir olay ama şu ana kadar Fiorentina ile görüşmemiz olmadı" dedi.


Süper Lig’de geride kalan 27 haftada topladığı 37 puanla 5. sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor’da Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları sürüyor. İdman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, kupa maçının 2 ayaklı bir maç olduğunu, ikinci maçta akıllı olmaları gerektiğini söyledi.



"7 haftayı iyi değerlendirip hedefimize ulaşmamız gerekiyor"


Galatasaray karşısında istemedikleri bir sonuç aldıklarını kaydeden Bulut, "İstediğimiz oyunu vermiş olduk. Sahada agresif oynadık. Yakaladığımız birkaç pozisyon vardı onları değerlendirmiş olsaydık oyundan galip olarak ayrılacaktık. Maalesef ikinci maçta kaybettiğimiz 3-0’lık maçta kupada oynadığımız o agresif oyunumuzu oynayamadık. En büyük etkenin o olduğunu düşünüyorum. Birde Murat Yıldırımın kontrolsüz bir hareketi vardı. O penaltıya neden oldu. Başka bir maçta böyle bir pozisyon olsa penaltıyı verir miydi, onu da düşünmemiz lazım. Çünkü birkaç kez izledim, yüzde yüz net bir penaltı olmadığını düşünüyorum. İkili bir mücadele var. Galatasaray stadında oynuyorsan ceza sahasında o şekilde hamleye gitmeyeceksin. Ettiğinde de penaltı oluyor. 2. golü de zaten tam bir değişiklik yapmak isterken yediğimiz bir gol oldu. O da Emre Akbaba’nın kafa topunda Diagne’ye çarpan top gol oldu. Çarpmamış olsaydı Fabien topu kurtaracaktı. 3’üncüsü de zaten olan bir penaltı. İstemediğimiz bir sonuç. 3-0 mağlup olduk ama bu futbolda bu var. O yüzden biz önümüzdeki 7 haftayı en iyi şekilde değerlendirip istediğimiz hedefe ulaşmamız gerekiyor ve bunu da başaracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.



"MHK başkanını telefonla mı aramam gerekiyor"


Galatasaray maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun Teknik Direktör Fatih Terim’in yanına gidip pozisyonu açıklamasını doğru bulmadığını ifade eden Bulut, "Sonuçta orada 2- 3 dakikalık bir muhabbet, izah etme var. Sonra zaten 45+’ya eklendi bence. Zaten penaltı oldu ondan sonra. Hakem hiçbir şeyi bir teknik direktöre izah etmesi gerekmiyor. O zaman benim de sormam gerekiyor. Benim de konuşmak istediğim de bu gerçekleşmiyor ve 4. hakemden tribün bize gösteriliyor. ’Hocam devam ederseniz tribüne gönderilirsiniz’ diye. Bu da doğru değil. Zaten dördüncü hakemle konuşamıyorsun. Dördüncü hakemle de konuşmayınca kimle konuşmam gerekiyor? MHK Başkanı’nı telefonla mı aramam gerekiyor anlamadım. Birileriyle konuşmamız gerekiyor. Onunla konuşma, bununla konuşma o zaman iki tarafa aynı olması lazım" ifadelerini kullandı.



Ertaç Özbir ve Murat Akça açıklaması


Süresiz kadro dışı bırakılan ve idmanlara bugün tekrar katılan Ertaç Özbir ile Murat Akça ile ilgili de konuşan Erol Bulut şunları söyledi:


"Hatalarını anladıklarını düşünüyorum. Antrenman sonrası zaten iki arkadaşımızla da bir görüşme yapacağım. Ondan sonra net kararımızı zaten onlara da açıklamış olacağız. Bizimle antrenmanlara devam edeceklerse, önümüzdeki süreçte iyi gözlemleyeceğiz. Gerekiyorsa doğru gördüğümüz şeyler varsa bizimle devam edecekler. Aynı şekilde davranışları devam ederlerse zaten bizime olmayacaklar."



"Fiorentina 6- 7 maçtır bizi takip ediyor"


İtalya basınında çıkan Fiorentina iddialarına ilişkin konuşan Erol Bulut, bir Türk teknik direktör olarak adının Avrupa’da iyi takımlarla anılmasının gurur verici bir olay olduğunun altını çizerek, "Demek ki işimizi burada doğru yapıyoruz. Ben de konuyla ilgili bilgi sahibi oldum. 6- 7 maçtır bizi takip ediyorlarmış. Bu gurur verici bir olay ama şu ana kadar Fiorentina ile görüşmemiz olmadı" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 13:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmet Ceyhan: Aşılamayı bırakırsak her yıl 14 bin 296 çocuk hayatını kaybedecek
    1. Mehmet Ceyhan: Aşılamayı bırakırsak..
    2. İngiltere'nin kaderi bugün belli..
    3. Akşener'den hırsızlığın üzerini örtme..
    4. "Libya'daki çatışmaların seyrini dış..
    5. Prof. Dr. Raif Çakmur: Parkinson hasta..
    6. Yıldız futbolcudan bomba açıklama:..
    7. Bakan Albayrak açıkladı; Tarımda Milli..
    8. Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Taş:..
    9. Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş..
    10. Başkan Güngör görevi devraldı
    11. Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Hepsi..
    12. İran'dan Suudi Arabistan ve Bahreyn'e..
    13. GÖRÜŞ - Mehmet Akif ve Bosna-Hersek
    14. Sinop’ta Türk Polis Teşkilatı’nın 174...
    15. Şanlıurfa’da eğitime "Kurtuluş Günü"..
    16. Tarihi PTT kampı yıkıldı
    17. Alpaslan Tanoğlu: Trans yağlar erken..
    18. Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi..
    19. Başkan Şerifoğulları;" Alt yapı için..
    20. Bakan Selçuk: "İŞKUR ile 300 bin..
    21. Kaspersky Lab'den "TajMahal" uyarısı
    22. Ankara'da köpeklerin zehirlendiği..
    23. Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı
    24. 'Lösemide yeni tedaviyle yaşam süresi..
    25. Manisa’da kanser taramasında bin 500..
    26. Yurdagül: “Ülkemizin aydınlık geleceği..
    27. FETÖ'nün "hücre evleri"ne operasyon
    28. Galatasaray Nisan ayı divanı başladı
    29. Ankara lise taban puanları yüzdelik..
    30. SANKO Üniversitesi gezginler kulübü..
    YSK reddetmişti... AK Parti'den açıklama!
    YSK reddetmişti... AK Parti'den açıklama!
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    Türkiye ile yakınlaşan o ülkede sokaklar karıştı
    Türkiye ile yakınlaşan o ülkede sokaklar karıştı
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Putin sözünü tam aktarmayan tercümanın sözünü kesti ve...
    Putin sözünü tam aktarmayan tercümanın sözünü kesti ve...

    Günün Karikatürü

    10 Nisan 2019
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!
    2019 yılı fitre miktarı belli oldu
    2019 yılı fitre miktarı belli oldu