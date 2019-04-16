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Erol Bulut, Yeni Malatyaspor'dan ayrılacak mı? Açıklama geldi

Evkur Yeni Malatyaspor kulüp başkanı Adil Gevrek, takımının teknik patronu Erol Bulut'un yurt dışından bazı takımlarla isminin anılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

16 Nisan 2019 Salı 13:12
Erol Bulut, Yeni Malatyaspor'dan ayrılacak mı? Açıklama geldi

Adil Gevrek, Kalamış'ta bir otelde düzenlenen 17. Türkiye Spor Ödülleri töreni öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Teknik direktör Erol Bulut'un takımdaki geleceğiyle ilgili Gevrek, "Bizim ligde 6 maçımız var. Biz 6 değil, 8 maç diyoruz. Çünkü inşallah kupada da final oynarız. Hocamızla alakalı konularda şu an bir şey söyleyemiyoruz. Sezon sonuna kadar devam ediyoruz." dedi.

Ligin ilk yarısında çok iyi bir performans gösterdiklerini ancak ikinci yarıda bazı sebeplerden dolayı düşüş yaşadıklarını aktaran Gevrek, şöyle konuştu:

"İlk yarıyı 29 puanla 3. sırada bitirdik. İkinci yarı iyi başlayamadık. Bazı sebepleri de vardı. Futbolda çok fazla mazeret olmaz ama sakatlarımız vardı. Şanssızlıklar oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda yolumuza devam ediyoruz. Dünkü maçta da biraz şanssızlık, kısmetsizlik vardı. Bazen çok iyi oynayıp, kazanamayabilirsin. Futbolda böyle şeyler var. Biz Evkur Yeni Malatyaspor olarak hem maddi anlamda hem sportif anlamda hem de alt yapı ve tesisleşme anlamında çalışmalar yapıp, hepsini bir arada götürmeye çalışıyoruz. Kalan maçlarımızı en iyi şekilde sonuçlandırıp, ilk 6'da ligi bitirmek istiyoruz. Şu anda 5. sıradayız. Kupada da final oynamak istiyoruz."

Adil Gevrek, şampiyonluk yarışındaki takımlara da başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 13:12
  1. Yeni Malatyaspor
  2. Erol Bulut
  3. Adil Gevrek
  4. Süper Lig

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