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Spor Erol Bulut, Parreira'nın 25 yıllık rekorunu tarihe gömdü
Spor

Erol Bulut, Parreira'nın 25 yıllık rekorunu tarihe gömdü

Fenerbahçe, Trabzonspor galibiyetinin ardından dış sahada en iyi ortalamasına ulaştı. 13 maçta 32 puan toplayan sarı-lacivertliler, 2.46'yla kendi rekorunu kırdı. Erol Bulut, 1995-96'da 2.41 yapan Carlos Alberto Parreira'yı geride bıraktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 12:35:00 -
Erol Bulut, Parreira'nın 25 yıllık rekorunu tarihe gömdü

Süper Lig'de sezonun dönüm noktası olan Trabzonspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Fenerbahçe, dış sahada en verimli sezonunu yaşıyor. Kanarya, deplasman maçlarında kulüp tarihinin 3 puanlı sistemdeki en iyi ortalamasına ulaştı.

Bu sezon 13 kez rakip olduğu maçlarda 32 puan toplayan sarı lacivertliler 2.46 puan ortalamasıyla bu alanda kendi rekorunu kırdı.

Erol Bulut için de tarihi bir sezon olarak kayıtlara geçti. Skorer'in haberine göre Bulut, Fenerbahçe'nin başındaki ilk sezonunda 1995-96 sezonunda 2.41 ortalamaya ulaşan Carlos Alberto Parreira'yı da geride bıraktı.

Carlos Alberto Parreira ile ve mevcut teknik direktör Erol Bulut'un da kadroda oyuncu olarak yer aldığı sezonda 13 deplasman maçında 29 puan topladı. O sezon Fener, şampiyon olmuştu.

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