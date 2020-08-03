Erol Bulut kaç yaşında? Erol Bulut aslen nerelidir?
Fenerbahçe transfer haberleri. Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, bugün yapacağı yazılı açıklamayla kulübüne veda edecek. Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Erol Bulut kaç yaşında? Erol Bulut aslen nerelidir? İşte Erol Bulut hayatı, biyografisi.
Erol Bulut 1975 yılında doğdu. Yunanistan'da Panionios ve Olimpiakos maceraları yaşadı Olimpiakos formasıyla 2006-2007 sezonunda Real Madrid'e yaklaşık 30 metreden çok şık bir gol atmıştır. 2007-2008 sezonu başında Ukrayna'nın Metalurg Donetsk takımına transfer oldu. Şu anda Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştırmaktadır.Futsal da oynamış olan Bulut, Türk millî takımını Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiştir. 2012–2013 Kartalspor (asistan) 2013Yeni Malatyaspor (asistan)2013–2014 Elazığspor (asistan)2014–2017 İstanbul Başakşehir (asistan)2017–2019 Yeni Malatyaspor2019- Alanyaspor2020- Fenerbahçe