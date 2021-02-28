Erol Bulut iddiasına Ali Koç cevap verdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Ali Koç'un yaptığı açıklamalar:

Takım bir ve bütün oldu, kenetlendi. Bugünkü futbolla puan kaybetsek de memnun ayrılırdım buradan. Bayağı gollük pozisyonlarımız var. Uğurcan'ı da tebrik ederim. Devamlı iyi maçlar oynuyor. Çubuklu için nasıl savaşılır onu gösterdi bugün takımımız.

"Trabzonspor bizi sıcak karşıladı"

İlk yarıda oynadığımız futbolu, pek çok maça yaymamız lazım. Her şeye rağmen buradan mutlu ayrılıyoruz. Trabzonspor yönetimi bizi karşıladı burada. Sıcak bir karşılamaydı. Bundan sonraki dönemde onların da yolu açık olsun.

"Erol Bulut'la yolları ayırma gibi bir düşüncemiz yoktu"

Fenerbahçe'de hoca olmak çok zordur. Bir günde getirirler, bir günde götürürler. Diğer camialardan farklıyız. Bizim hocamızla yollarımızı ayırmak gibi düşüncemiz yoktu. Kenetlendik, daha iyi aile olduk. Biz sosyal medya ya da gazeteye göre hareket etseydik, çok değişiklik yapmak zorunda kalırdık. Erol Hocamızın başarılı olabileceği ortamı sağlamak görevimizdi. Zaman zaman sağlayamamış olabiliriz. Herkes elinden geleni yapıyor.

"Caner erkin bugün kadroda olmaz, yarın olur"

Sakatlarımız da düzelince seriye başlarız inşallah. Spesifik oyuncular üzerine herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Ama bu gibi kararlar ortak alınan kararlardır. Ne hoca kendi başına alır ne sportif direktör ne de yönetim... Bizim için her futbolcumuz değerlidir. Bugün kadroda olmaz, yarın olur.

"İnisiyatif kullandık"

Takımımızı Samandıra'dan yolcu ettik. Bu hafta hepimiz psikolojik olarak takıma destek olduk. 1-2 ziyaretimiz oldu takıma. Takım için inisiyatif kullandık. Kenetlenme oluştu. 7 maçtır kazanan bir Trabzonspor vardı. Bizden beklenti düşükken, bu deplasmanda 3 puan almak altın değerinde. Burada çok güzel bir saha vardı. Trabzonspor'u bu yönden de kutlarım.

"Hatayspor'a teşekkürler"

Eşit tekliflerin arasında bizi önde görüyorlarsa ne ala. Teşekkür ederiz Hatayspor'a.