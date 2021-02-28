  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Erol Bulut iddiasına Ali Koç cevap verdi
Spor

Erol Bulut iddiasına Ali Koç cevap verdi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada Erol Bulut'un görevine son vermeyi hiç düşünmediklerini kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 22:44:00 -
Erol Bulut iddiasına Ali Koç cevap verdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Ali Koç'un yaptığı açıklamalar:

Takım bir ve bütün oldu, kenetlendi. Bugünkü futbolla puan kaybetsek de memnun ayrılırdım buradan. Bayağı gollük pozisyonlarımız var. Uğurcan'ı da tebrik ederim. Devamlı iyi maçlar oynuyor. Çubuklu için nasıl savaşılır onu gösterdi bugün takımımız.

"Trabzonspor bizi sıcak karşıladı"

İlk yarıda oynadığımız futbolu, pek çok maça yaymamız lazım. Her şeye rağmen buradan mutlu ayrılıyoruz. Trabzonspor yönetimi bizi karşıladı burada. Sıcak bir karşılamaydı. Bundan sonraki dönemde onların da yolu açık olsun.

"Erol Bulut'la yolları ayırma gibi bir düşüncemiz yoktu"

Fenerbahçe'de hoca olmak çok zordur. Bir günde getirirler, bir günde götürürler. Diğer camialardan farklıyız. Bizim hocamızla yollarımızı ayırmak gibi düşüncemiz yoktu. Kenetlendik, daha iyi aile olduk. Biz sosyal medya ya da gazeteye göre hareket etseydik, çok değişiklik yapmak zorunda kalırdık. Erol Hocamızın başarılı olabileceği ortamı sağlamak görevimizdi. Zaman zaman sağlayamamış olabiliriz. Herkes elinden geleni yapıyor.

"Caner erkin bugün kadroda olmaz, yarın olur"

Sakatlarımız da düzelince seriye başlarız inşallah. Spesifik oyuncular üzerine herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Ama bu gibi kararlar ortak alınan kararlardır. Ne hoca kendi başına alır ne sportif direktör ne de yönetim... Bizim için her futbolcumuz değerlidir. Bugün kadroda olmaz, yarın olur.

"İnisiyatif kullandık"

Takımımızı Samandıra'dan yolcu ettik. Bu hafta hepimiz psikolojik olarak takıma destek olduk. 1-2 ziyaretimiz oldu takıma. Takım için inisiyatif kullandık. Kenetlenme oluştu. 7 maçtır kazanan bir Trabzonspor vardı. Bizden beklenti düşükken, bu deplasmanda 3 puan almak altın değerinde. Burada çok güzel bir saha vardı. Trabzonspor'u bu yönden de kutlarım.

"Hatayspor'a teşekkürler"

Eşit tekliflerin arasında bizi önde görüyorlarsa ne ala. Teşekkür ederiz Hatayspor'a.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ürdün'de 2 bakan istifa etti
Dünya

Ürdün'de 2 bakan istifa etti

Ürdün İçişleri Bakanı Semir el-Mubaydın ile Adalet Bakanı Bessam et-Telhuni, yeni tip koronavirüs önlemlerine aykırı davrandıkları için Başb..
Adnan Oktar'ın Türkiye güzeli kediciği hakkında flaş ihbar
Gündem

Adnan Oktar'ın Türkiye güzeli kediciği hakkında flaş ihbar

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasının müştekilerinden Uğur Şahin'den flaş bir ihbar geldi. Şahin, Oktar ve adamlarına verilen ağır cezala..
Kabine Toplantısı'ndan çıkacak karar merakla bekleniyor! İşte normalleşmeye yakın 30 il
Gündem

Kabine Toplantısı'ndan çıkacak karar merakla bekleniyor! İşte normalleşmeye yakın 30 il

1 Mart Pazartesi günü yapılacak olan Kabine Toplantısı merakla bekleniyor. Toplantıda önemli kararların çıkmasına kesin gözüyle bakılırken b..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay