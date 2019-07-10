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Erol Bulut: “Hedefimiz üst sıralarda yer alabilmek”

Yeni sezon hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Burada hedefimiz, geçen yıl ligi 9.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:46
Erol Bulut: “Hedefimiz üst sıralarda yer alabilmek”

Yeni sezon hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Burada hedefimiz, geçen yıl ligi 9. sırada bitiren Alanyaspor’da daha iyisini yapabilmek ama mümkünse üst sıralarda yer alabilmek. Aynı zamanda kupalarda da gidebileceğimiz kadar gitmek. Sonunda ne elde edeceğimiz hep birlikte göreceğiz" dedi.


Alanyaspor’un, Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde devam eden 1. etap kampını gazetecilere değerlendiren Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, her şeyin güzel gittiğini, tek sıkıntının ise havanın sıcak olması olduğunu söyledi. Bulut, “Sadece hava sıcak biraz, futbolcuları yoruyor ama biz de Alanya’ya alışıyoruz, önemli olan futbolcular burada bulunuyor. 4 futbolcumuz sonradan burada olacak. Antrenmanlarımıza 1 Temmuz itibariyle başladık ve yoğun geçiyor. Her şeyin üzerine koymamaya çalışıyoruz. Biraz taktiksel çalıştık. Hafta sonu Almanya’da bir hazırlık maçımız olacak. Oradaki maç sonrası gelip Bolu kampına gireceğiz” şeklinde konuştu.



“Yeni gelen arkadaşlarımız takıma uyum sağlayacaktır”


Transfer çalışmalarına da değinen Bulut, “Yaptığımız transferler var. Gelmeden önce yapılan transferler vardı, gelişimizden sonra gelen transferlerimiz oldu. Bu konuda başkanımıza, yönetim kuruluna ve transfer komitesine teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten büyük kulüp çizgisinde hareket ediyorlar ve davranıyorlar. Transferleri en hızlı şekilde yetiştirmeye çalışıyorlar. Bunun olumlu tarafı erken gelen futbolcunun uyum ve alışma süreci kısa sürüyor. İnşallah yeni gelen arkadaşlarımız da en kısa sürede takıma uyum sağlayarak katkı verecektir” diye konuştu.



“Gitmek isteyen futbolcunun yolunu kapatmayacaksın”


Takımdan ayrılma aşamasında olduğu söylenen Lucas Villafanez’in sorulması üzerine Erol Bulut, “Daha önce de bir teklif vardı, gitme isteği de vardı. Gitmek isteyen futbolcunun yolunu kapatmayacaksın. Kulübün menfaatleri doğrultusunda arkadaşımız bizden ayrılmış bulunacak. Aynı zamanda Ufuk Ceylan daha fazla oynamak istediğini söyledi. O yüzden birinci dönem kampa katılmadılar” ifadelerini kullandı.



“Avusturya kampının önemli geçeceğini düşünüyorum“


Bir basın mensubunun, ‘diğer takımların transferlerini nasıl buluyorsunuz?’ sorusuna da yanıt veren Bulut, “Diğer takımlar bizi ilgilendirmiyor. Bizlerin ne yaptığı önemli. Şu ana kadar iyi işler yaptık. Yönetim ve takım arkadaşlarımız çabuk hareket ediyor. Yapacağımız 2-3 transfer daha olacak. Onları da en kısa sürede aramıza kattığımızda iyi bir çalışma olacak. Zaten önümüzde 5 hafta bir süre daha var. Hem Topuk Yaylası kampı, hem de Avusturya kampının önemli geçeceğini düşünüyorum” cevabını verdi.



Yeni sezondaki hedeflerini de aktaran deneyimli çalıştırıcı, şunları söyledi:


“Hedef her zaman olmalı, ben de hedefi olan bir teknik direktörüm. Burada da bir hedefimiz var. O da olmazsa gelip başlamazdık. Burada hedefimiz, geçen yıl ligi 9. sırada bitiren Alanyaspor’da daha iyisini yapabilmek ama mümkünse üst sıralarda yer alabilmek. Aynı zamanda kupalarda da gidebileceğimiz kadar gitmek. Sonunda ne elde edeceğimiz hep birlikte göreceğiz.”

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:46
  1. doğa

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