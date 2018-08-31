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Erol Bedir: İki güçlü takımın maçı olacak

Kayserispor Başkanı Bedir, yarın oynayacakları Fenerbahçe maçı için, ''Umarım kazanan biz oluruz'' dedi.

31 Ağustos 2018 Cuma 10:18
Erol Bedir: İki güçlü takımın maçı olacak

Sarı-kırmızılıların son antrenmanını takip eden Kulüp Başkanı Erol Bedir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bedir, "Fenerbahçe güçlü bir takım. Son haftalardaki kötü sonuçlar ve takımı oturtamaması gündeme gelse de bu ölçüt değil. Sonuçta iki güçlü takım Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah biz bunu avantaja çeviririz. Bizim takımımız da 1.5 senedir İstanbul takımlarını deplasmanda yenemedi" diye konuştu.

Sakıb Aytaç’ın sakatlığı hakkında da konuşan Bedir, “Sol bek mevkiinde dört sporcumuz var; Sakıb, Atila, Oğuzhan ve Mert. İşin doğrusu sol beklerimizden birini isteyen 2-3 kulüp vardı. Birini vermeyi düşünüyorduk. Sakıb, Hollanda kampında dizinden küçük bir sorun yaşadı. Sonrasında Konyaspor ile hazırlık maçında, Antalyaspor ve Bursaspor maçında oynadı. Evkur Yeni Malatyaspor maçından önce sakatlığı nüksetmiş. Şu an da yapılan muayenesinde kendisini sıkıntıya sokacak sorun gözükmüyor. Bazı insan anatomisinde bağ koptuğu anda insanların yürümesi sorun olmazken, bazıları yıllarca futbol oynayabiliyor. Şu an için futbolcu arayışımız yok. Ama, hesapsız bir giden olursa transfer tekrar gündeme gelebilir” diye konuştu.

“TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ İLE KAZANMAK İSTİYORUZ”

Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı ise, Fenerbahçe deplasmanında taraftar desteği ile kazanmak istediklerini söyledi.

Taşçı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Geride kalan üç haftada iyi sonuçlar elde ettik. Yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz. Ligin gol yemeyen tek takımıyız. Yükselişimizi sürdürmek istiyoruz. İnşallah Kadıköy’den puan ya da puanlarla ayrılmayı istiyoruz. Takımımızda önemli bir eksik bulunmuyor. İstanbul’daki taraftarımızı maça bekliyoruz. İnşallah bizi yalnız bırakmayacaklardır. Fenerbahçe de bilet sayısı bakımından bize destek sağladı, onlara da teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 10:18
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