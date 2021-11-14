Eroğlu 'belli sırlar var' diyerek uyardı: Türkiye'ye büyük oyunlar oynanıyor!

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar’da düzenlenen Milli İrade Platformu Kasım Toplantısında Türkiye’ye karşı büyük oyunlar oynandığını belirterek, “Bizim bildiklerimizi bilseniz yerinizde duramazsınız. Tabi bazı bilgileri bizler biliyoruz ama bunu söylemek herkese mümkün olmuyor. Devletin belli sırları vardır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Fener Rum Patriği’nin Rus Çarı’na yazdığı mektubun defalarca okunması gerektiğini belirterek, “Patrik mektubunda ‘Bu milleti siz topla tüfekle yok edemezsiniz. Çar Hazretleri ben size bu milleti yok etmeniz için bir formül vereceğim’ diyor. ‘Siz bu milletin arasına insanlar sokarak onları kötü alışkanlıklar kazandırarak vs. şekillerde toplumu ifsat edeceksiniz. Gençlerini ele geçireceksiniz.

Aile yapısını bozarak aileleri yok edeceksiniz. O zaman bu milleti yok edersiniz. Başka yolu yoktur’ demiştir. Bu yönde yakın geçmişte yüzlerce proje hazırlanmıştır. Şimdi ise milletimizi yok etmeye yönelik muhtemeldir ki en az bin proje vardır. Çünkü gönül coğrafyamızın son kalesi Türkiye’dir. Burayı yıkmak için o kadar çok çalışma yapılıyor ki hayal bile edilemez” şeklinde konuştu.

“Devletin belli sırları vardır”

“Bizim bildiklerimizi bilseniz yerinizde duramazsınız” diyen Eroğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Tabi bazı bilgileri bizler biliyoruz ama bunu söylemek herkese mümkün olmuyor. Devletin belli sırları vardır. Dolayısıyla bilindiği üzere 2020 yılında Afyonkarahisar’da 2020 yılını Sevgi Yılı Projesini başlattık. Bu proje çok faydalı oldu. Çünkü her kesim milli ve manevi değerlerimizi öğrenmeye başladı. Aileler parçalanıyor. Şu anda boşanma oranı yüzde 33’e çıkmış durumdadır. Önceden ABD’de yüzde 50 oranda boşanma var denildi mi gülünürdü. Şimdi o duruma biz düşüyoruz farkında değiliz.

Afyon’da bile boşanma oranı yüzde 27’dir. Dolayısıyla bu yıl Aile Yılı başlattık. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile özel konuşurken kendilerine, ‘Sayın Cumhurbaşkanım Allah razı olsun çok büyük hizmetler yaptınız. Barajlar, göletler, havaalanları, bölünmüş yollar, hızlı tren özellikle şehir hastaneleri muazzam oldu. Başı dik Türkiye haline geldik. Ama özellikle bizim ailelere ve gençlerimize sahip çıkmamız lazımdır’ dedim. Kendileri ’tamam’ diyerek 2022 yılında tüm Türkiye’de seferberlik başlaması için hazırlık yapılması talimatını verdi.”