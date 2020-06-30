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Ekonomi

Eroğlu Barajı’nda 2. ünite devreye girdi

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı’nda önemli bir eşik daha aşılırken, barajın 2. ünitesinde de elektrik üretimine başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 10:57:00 -
Eroğlu Barajı’nda 2. ünite devreye girdi

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, 1200 megavat kurulu gücü ve yılda üreteceği yaklaşık 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerjiyle Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra ülkenin dördüncü büyük barajı konumundaki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı’nın tüm ünitelerinin devreye girmesiyle sadece enerji üretiminden ekonomiye yıllık 412 milyon dolar katkı sağlanacağı bildirildi. Bu üretim rakamıyla 6 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacının karşılanabileceğine işaret edildi.

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