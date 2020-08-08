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Eroğlu: 1994 öncesinde İstanbul susuzluktan Kerbelâ’ya dönmüştü

Eski Orman ve Su İşleri Eski Bakanı, İSKİ’nin efsane Genel Müdürü Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 1989-1994 yılları arasında İBB Başkanlığı yapan CHP’li Nurettin Sözen’in, “O dönemde çöp ve su sorunu pek yoktu” beyanatları üzerine konuya açıklık getirdi. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

Yeniakit Publisher
2020-08-08 08:57:00 -
Eroğlu: 1994 öncesinde İstanbul susuzluktan Kerbelâ’ya dönmüştü

 Yeni Akit  Ankara 

“Sayın Sözen’in başkanlığı döneminde İstanbul’un kanayan yarası olan çöp problemini unutmuş olması mümkün değildir. İstanbul çöp dağlarından geçilmiyordu, lağım dereleri yüzünden şehir artık nefes alamıyordu. Bu sıkıntılar 1993 yılında bir ağıta dönüştü. Ümraniye’deki Hekimbaşı çöplüğünde biriken metan gazı sıkışma sebebiyle bir volkan gibi patladı, 38 vatandaşımız hayatını kaybetti. Haliç’in durumu ise içler acısıydı. Kokusu şehrin her yanına yayılmıştı. Tam bir çevre felaketi. Yaşı 30-35’den büyük olanlar o zor günleri çok iyi bilir. Sayın Sözen 1994 öncesi kendi döneminde yaşanan susuzluğu hem kader olarak değerlendirmesi, hem de yaşanan su kesintisi sanki 1-2 saatten ibaretmiş gibi bahsetmesi trajikomik bir durumdur.

Parayla bile su bulunmuyordu

1994 öncesi İstanbul’u yönetemeyenler susuzluktan şehri Kerbelâ’ya çevirmişti. Musluklardan aylarca su akmadığı için vatandaşlar semtler arası mekik dokuyordu. Kadınlar ellerinde bidon ve kovalarla su tankeri yolu gözlüyordu. Mahalle aralarında benzin satar gibi su satış istasyonları kurulmuş. Su deposu olmayan bina yoktu. Tıraş olacak su bile yoktu, üstelik parasıyla! Kısacası belediye şehri yönetemiyordu, iflas etmişti. Sayın Cumhurbaşkanımız 1994’te Belediye Başkanı seçilmesiyle beni de İSKİ Genel Müdürü olarak vazifelendirdi. Kadim şehrin tüm sorunlarını, 28 Şubat baskıları ve hapislere rağmen bir bir çözüp dünya kenti İstanbul’umuzu bugünlere taşıdık.”

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