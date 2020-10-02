Ermenistan'ın SİHA korkusu bunu da yaptırdı!

Ermenistan haksız bir şekilde Dağlık Karabağ'ı işgali altında tutarken, bir yandan da Azerbaycan'a saldırınca Ermenistan tarihte hiç görmediği bir saldırıyla karşılaştı. Türk yapımı İHA ve SİHA'ları kullanan Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. Onlarca araç ve askeri imha eden Azerbaycan ordusu İşgal altındaki Dağlık Karabağ'ı adım adım geri alıyor.

SİHA'lar dan korkan askerleri zincirle bağladılar

Ermenistan ordusunun askeri kamyonları kullanan şoförlerin kaçmalarını önlemek için araca zincirlediği ortaya çıktı. Azerbaycan kanalı Bakü TV'nin muhabiri Xayal Talibov, araç içine girerek tek tek anlattığı görüntüler izleyenleri dehşete düşürüyor.