Ermenistan'ın saldırısında kızını kaybeden acılı baba olanlara inanmak istemiyor

BERDE (AA) - Ermenistan'ın misket bomba saldırısında can veren Aysu İskenderova'nın babası Rövşen İskenderov, henüz 7 yaşında olan en büyük kızını yarın toprağa vereceğine inanmak istemediğini söyledi.

Acılı baba, AA muhabirine, Ermenistan'ın sivil yerleşimlere saldırısında Azerbaycan'ın Berde kentine bağlı Karayusuflu köyündeki evine düşen misket bombası ve hayatını kaybeden kızı Aysu hakkında konuştu.

Saldırı sırasında çalıştığını belirten İskenderov, "Ben işteydim. Traktör sürüyordum. Birden patlama sesi geldi. Saldırı sırasında 3 kız çocuğum da bahçedeydi. Aysu'nun ağır bir şekilde yaralandığını gördüm." dedi.

İskenderov, 7 yaşındaki Aysu'nun ağır yaralandığını ve 3 yaşındaki Tahire'nin de bacağına şarapnel parçası isabet ettiğini aktardı.

Kızlarının canını kurtarmak için Berde kentindeki hastaneye doğru yola çıktığını belirten İskenderov, "Aysu'yu yolda kaybettim. Belki biraz erken yetişseydim bugün hayatta olabilirdi. Ancak yarası çok ağırdı." diye konuştu.

İskenderov, şu anda diğer kızı Tahire'nin de hastanede olduğunu ve eşi Metane'nin onun yanında bulunduğunu kaydetti.

Eşi Metane ile 2012'de evlendiklerini ve 8 yıldır Karayusuflu köyünde mutlu bir hayatlarının olduğunu söyleyen İskenderov, "Bu saldırıya kadar her şey çok güzeldi. 3 çocuğum birkaç saate kadar birlikte oynuyordu. Ama şimdi en büyük kızım Aysu'nun cansız bedeni evin salonunda yarın defnedilmeyi bekliyor." ifadesini kullandı.

"Savaşta neden çocukları vuruyorlar anlamıyorum." diyen İskenderov artık ne yapacağını bilmediğini söyledi.

İskenderov, "Kızımın hiç defnedilmeyip yanımda kalmasını istiyorum. Kızımın yarın toprağa verileceğine inanmıyorum. Gidip toprağın altında mı yatacak kızım?" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın kullanılması yasak olan Smerch füzesi içinde yer alan misket bombalarıyla Karayusuflu köyündeki sivilleri vurduğunu bildirmişti.



Haciyev, saldırıda biri çocuk 4 kişinin öldüğünü, 13 kişinin yaralandığını kaydetmişti.



ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes 26 Ekim'de yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girmişti.