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Aktüel Ermenistan'ın saldırılarında 2 Azerbaycanlı sivil daha öldü
Aktüel

Ermenistan'ın saldırılarında 2 Azerbaycanlı sivil daha öldü

Terter'in Cemilli köyünde bir eve top mermisi isabet etmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 15:23:24 -
Ermenistan'ın saldırılarında 2 Azerbaycanlı sivil daha öldü

BAKÜ (AA) - Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda iki kişi hayatını kaybetti.

Azerbaycan Başsavcılığının açıklamasında, Ermenistan güçlerinin Terter iline yoğun füze ve top atışı gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, Terter'in Cemilli köyünde bir eve top mermisi isabet etmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı belirtildi.


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