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Dünya Ermenistan'ın kalleş saldırı sonrası Azerbaycan'dan ilk açıklama
Dünya

Ermenistan'ın kalleş saldırı sonrası Azerbaycan'dan ilk açıklama

İşgalci Ermenistan'ın sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği kalleş saldırının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 18:46:00 - 2020-10-27 19:27:46
Ermenistan'ın kalleş saldırı sonrası Azerbaycan'dan ilk açıklama

İşgali Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırıda aralarında 2 yaşındaki bir çocuğun da olduğu 4 sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı.

Kalleş saldırı sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Hacıyev, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ermenistan, Barda'da sivillere karşı Smerch füzesi kullandı. Misket silahlarının sivillere karşı kullanılması yasaktır. 2 yaşında kız bebek olmak üzere, 4 sivil hayatını kaybetti. 13 sivil yaralandı. Parça tesirli bombalar nedeniyle can kaybı oldukça büyük."

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