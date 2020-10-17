Ermenistan'ın İHA'sı düşürüldü
Azerbaycan'ın Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını düşürdüğü duyuruldu.
Kardeş Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü duyuruldu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından konu ile ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, sınırdaki Tovuz ili yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA'nın vurularak imha edildiği bildirildi.
Ermenistan'dan alçak saldırı
Ermenistan dün gece alçak bir saldırıya imza atarak Gence'deki sivilleri uykusunda vurdu. Sivillere yönelik saldırıda şu ana kadar 3'ü çocuk, 13 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Azerbaycan, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısına sahada cevap veriyor. Dün geceden beri Ermenistan birliklerinin 500'den fazla kayıp verdiği belirtildi.