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Gündem Ermenistan’ın hadsiz tahripkârlığının karşısında duruyoruz
Gündem

Ermenistan’ın hadsiz tahripkârlığının karşısında duruyoruz

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üniversite koordinatörlüğü üyeleri, Beşiktaş’taki Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu önünde Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırısını protesto edip Azerbaycan’a destek için basın açıklaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 22:36:00 -
Ermenistan’ın hadsiz tahripkârlığının karşısında duruyoruz

Grup adına basın açıklamasını okuyan avukat İsmail Hakkı Karagüzel, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın, Karabağ bölgesinin işgalinden bu yana bölgede Ermenistan devletinin yapmış olduğu soykırımların, baskıların ve zulümlerin uzun yıllardır süregelen bir insanlık dramına neden olduğunu söyledi. İşgal edilen toprakların kardeş ülke Azerbaycan’ın toprakları olduğuna dikkat çeken Karagüzel, şunları kaydetti: “Biz, Türkiye Gençlik Vakfı olarak Ermenistan devletinin yaptığı kabul edilemez ve hadsiz tahripkarlığa ve yıllardır süregelen bu acımasız zulümlerin karşısında duruyor ve kınıyoruz. Ve aynı şekilde Azerbaycan devletinin ve halkının yanında olduğumuzu bütün dünyaya bildiriyoruz. Biz kardeşiz ve kıyamete kadar birbirimize sahip çıkmak için varız. 2 devlet olsak da Türkiye ve Azerbaycan tek bir millettir. Türkiye Gençlik Vakfı olarak bizler dualarımızla kardeş ve dost ülke Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Karabağ Azerbaycan’dır, Azerbaycan Türkiye’dir.”

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