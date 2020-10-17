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Aktüel Ermenistan'ın Gence'ye saldırısında ilk belirlemelere göre 5 sivil hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.
Aktüel

Ermenistan'ın Gence'ye saldırısında ilk belirlemelere göre 5 sivil hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 01:39:39 -
Ermenistan'ın Gence'ye saldırısında ilk belirlemelere göre 5 sivil hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.
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