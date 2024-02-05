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Dünya Ermenistan'ın başkenti Erivan'da patlama
Dünya

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da patlama

Yeniakit Publisher
2024-02-05 15:30:00 -
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da patlama

Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Nor Areş Caddesi'nde meydana gelen patlama nedeniyle 2 bina tamamen yıkıldı, 2 kişi yaralandı.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpressin haberine göre, Erivan'ın Nor Areş Caddesi'nde bir binada yerel saatle 11.43'te patlama meydana geldi.

Patlama sonucu 2 bina tamamen yıkıldı, çevredeki bazı binalar da hasar gördü.

Kurtarma ekipleri tarafından yıkılan binalardan, biri ağır olmak üzere 2 yaralı çıkarıldı.

Patlamanın sebebinin bulunması için soruşturma başlatıldı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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