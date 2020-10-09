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Dünya Ermenistan'ın attığı füze havada imha edildi
Dünya

Ermenistan'ın attığı füze havada imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun Mingeçevir'e balistik füze fırlattığı bildirildi. Füzenin havada imha edildiği de aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 16:22:00 -
Ermenistan'ın attığı füze havada imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Mingeçevir'e balistik füze fırlattığı bildirdi. Açıklamada, Azerbaycan hava savunma birliklerinin füzeyi 20 kilometre irtifada imha ettiği belirtildi. Ermenistan 5 Ekim'de de sanayi kenti olan Mingeçevir'de hidroelektrik santralinin bulunduğu bölgeye füze fırlatmıştı.

Siviller hedefte

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar sürerken Ermenistan ordusu sivilleri hedef almaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı daha önce de Ermenistan güçlerinin Berde, Ağdam, Mingeçevir ve Ağcabedi bölgelerinde sivil yerleşim birimlerini yoğun ateş altına aldığı belirtmiş, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarını engellemek için gerekli önlemlerin alındığı aktarmıştı.

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