Ermenistan'ı ürküten hamle! Türkiye ve Azerbaycan savaş uçakları havalandı

Ermenistan'ın saldırıları sonrası Türkiye ve Azerbaycan tarafından ortak başlatılan "TurAz Kartalı 2020" tatbikatı tüm hızıyla sürüyor. Erivan yönetimine karşı "birlik" mesajı veren iki ülke, savaş uçaklarıyla birlikte uçuş gerçekleştirdi.

Hedefler imha ediliyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatta Türk F-16 uçakları ile Azerbaycan'a ait savaş uçakları senaryo gereği gece ve gündüz uçuşları gerçekleştirerek çeşitli görevler yaptı.

Karşılıklı hareket etme olanaklarının öğrenilmesinin yanı sıra arama kurtarma faaliyetleri ile havadan yerdeki hedeflerin imhası gibi görevlerin yerine getirildiği tatbikatta, uçaklar önleme, himaye ve taarruz görevleri icra etti.

2 gün daha sürecek

Tatbikata her iki ülkeden hem hava hem de kara kuvvetleri katılıyor. Hava kuvvetlerinin tatbikatı Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.

Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'ta sona erdi.