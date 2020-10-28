Ermenistan'ı destekleyen ünlülere sosyal medyadan tepki

Birleşmiş Milletlerin (BM) kararlarına rağmen 30 yıldır Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal eden Ermenistan'a Hollywood oyuncuları dahil bazı ünlülerin destek vermesi, Azerbaycanlıların tepkisine neden oldu.

İşgalci taraf olmasına rağmen dünyaca ünlü sinema ve sanat dünyasının temsilcilerinin "Ermenistan'a destek" çağrısı üzerine, bazı vatandaşlar Twitter üzerinden, "Ruhunu satan ünlüler", "Ermeni terörünü destekleme" başlıkları altında paylaşımlarda bulunup, ünlüleri ifşa etti.

Hollywood dünyasından Mel Gibson ve George Clooney yer alırken moda dünyasının yeni yüzlerinden Loriv Harvey, Nav lakaplı Kanadalı rapçi Navraj Singh Goraya da Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde işgalci konumundaki Ermenistan'a destek çağrısında bulundu.

Ermeni asıllı Kim Kardaşyan'ın kocası Kanye West'in de bulunduğu Ben Baller da aynı nedenle Azerbaycan destekçilerinin tepkisini çekti.

Azerbaycan'ın haklı davasını destekleyenler ünlü isimleri geri adım atmaya ve yanlıştan dönmeye çağırdı.