Ermenistan'ı destekledi, Erdoğan'ı hedef aldı... İran'ın sonunu açıkladı! Böyle giderse...
Yazar Cumali Dalkılıç, İran'ın bölgedeki faaliyetleriyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Yazar Cumali Dalkılıç, Yeni Akit için değerlendirmelerde bulundu.
Macron'a cılız bir tepki verdiğini de ifade eden Dalkılıç, Ermenistan'ı destekleyen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İran'ın bölgede Batı adına önemli faaliyetler yürüttüğünü açıkladı.
İşte Cumali Dalkılıç'ın o değerlendirmeleri...