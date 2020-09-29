Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Ermenistan'ın alçak saldırısının ardından sivil halkı korumak için karşı saldırıya geçen Azerbaycan'ın misillemesi, Erivan'ı panikletti. Özellikle cephe hattında büyük bir hezimet yaşayan Ermeni askerleri sınırdaki mevzilerini terk edip geriye çekilirken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yaşadıkları hezimeti Türkiye'ye bağladı.

Ermeni ordusu geri çekilmesini devam ettirirken, Başbakan Nikol Paşinyan Türkiye'ye tehditler savurma cüretinde bulundu.

Ermeni Başbakan, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı 'Türkiye'den hesap soracakları' iddiası ile güldürdü.

Türkiye'ye karşılık verecekmiş!

Karabağ bölgesiyle beraber kardeş Azerbaycan'ın yüzde 20'sini işgal altında tutan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan işgal altındaki Dağlık karabağ topraklarını sözde kendi bölgesi ilan ederek, Azerbaycan'ın Türk Ordusunun desteğiyle sınırlarını Ermenistan topraklarına doğru genişlettiğini bildirdi ve bu duruma karşılık vereceklerini iddia etti.

Paşinyan'ın Türkiye korkusu!

Paşinyan, daha önce de Türkiye'nin Dağlık Karabağ krizine müdahale olmasının engellenmesi için yardım istemiş, uluslararası toplumu her türlü kozu kullanmaya çağırmıştı.

"Yardım edin yoksa..."

Paşinyan, Türkiye'yi çatışmalara yapması muhtemel müdahalelerde bulunmaktan caydırmak için bütün kozlarının kullanılması gerektiğini öne sürerek, aksi takdirde bu durumun bölgedeki durumu tamamen kötüleştireceğini belirtmişti.

Ne olmuştu?

Ermenistan, Azerbaycan'a alçak bir saldırıda bulunmuş, bu saldırıda siviller de şehit olmuştu. Azerbaycan sivil halkı korumak için karşı saldırıya geçmiş, uzun yıllardır Ermeni işgali altında bulunan topraklar, işgalden kurtarılmıştı.