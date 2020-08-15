Ermenistan'dan Türkiye'ye hadsiz çağrı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, bugün yayımladığı hadsiz ve tepki çeken açıklamada, Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki eylemlerinin 'yasadışı' ve 'kışkırtıcı' olduğunu iddia etme cüretinde bulundu.

Bölgedeki son gelişmeleri ve askeri deniz seferberliğini dikkatle izlediklerini belirten Ermenistan'ın bakanlığı, tutumunun istikrarsızlaştırıcı olduğunu ileri sürdüğü Türkiye'nin saldırgan ve yayılmacı bir politika izlediği yönünde skandal iddialarda bulundu.

Türkiye'ye küstah çağrı!

Yapılan densiz açıklamada, Ermenistan'ın Oruç Reis'i taciz eden Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan ve Kıbrıs’a koşulsuz desteği ve dayanışması' tekrarlanırken Türkiye'ye ise gerginliği azaltma çağrısı yapıldı.

Haddini aşan Ermenistan, Türkiye'yi, provokatif hareketlerde bulunan Yunanistan ve Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgelerindeki tüm faaliyetlerini askıya almaya yönelik adımlar atmaya çağırarak bir küstahlığa daha imza attı.

Türkiye'den kararlılık vurgusu

Türkiye'den sık sık Oruç Reis gemisinin "Mavi Vatan" sınırları içinde çalışmalarına kararlılıkla devam ettiğini mesajı veriliyor.

Bazı ülkeler bu çalışmaları bahane ederek Doğu Akdeniz'de tehlikeli oyunlara girişiyor.

"Mavi Vatan'dan tek damla su vermeyeceğiz"

Yunan tiyatrosu ve Fransız tehditkarlığına karşı Türkiye'den Mavi Vatan’dan tek damla sudan taviz verilmeyeceği yönünde açıklamalar yapılıyor.

Oruç Reis, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından korunuyor

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) açıklamasına göre; Doğu Akdeniz'de faaliyetlere başlayan Oruç Reis araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanıyor.