Ermenistan'dan provokasyon! Azerbaycan'a ateş açtı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Ermenistan, sınırdaki provokasyonlarına yeniden başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 05.50 civarında Ermenistan birliklerinin Basargeçer ilinin Yukarı Şorca yerleşim birimi istikametindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Kelbecer ilinin Yellice yerleşim birimi istikametinde bulunan mevzilerine ateş açtığı bildirildi.
'Provokasyonlara izin vermeyin' çağrısı
İki ülke sınırındaki durumun gerginleşmemesi ve istikrarın korunması amacıyla Azerbaycan birliklerinin karşılık vermediği vurgulandı. Açıklamada, "Ermenistan askeri yönetimine, son 5 ayda sınırdaki istikrarı bozmaya ve durumun tekrar kontrolden çıkmasına yönelik bu tür provokasyonlara izin vermemesi çağrısında bulunuyoruz. Bu eylemlerin faillerinin tespit edilerek cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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