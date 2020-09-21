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Dünya Ermenistan’dan küstah girişim! Azerbaycan’dan açıklama: bir asker şehit
Dünya

Ermenistan’dan küstah girişim! Azerbaycan’dan açıklama: bir asker şehit

Provakasyonları arttıran Ermenistan sınırda çatışma çıkardı. Bir Azerbaycan askeri şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 11:01:00 -
Ermenistan’dan küstah girişim! Azerbaycan’dan açıklama: bir asker şehit

Türkiye’nin Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’de yaptığı gibi Güney Kafkasya bölgesini istikrarsızlaştırmaya çalıştığını iddia eden Ermenistan provokasyonlarına devam ederken sınırda sıcak gelişme yaşandı.

Azerbaycan ile gerilimi devam ettiren Ermenistan sınırda çatışma çıkardı. Sınırda çıkan çatışma sonrası bir Azerbaycan askeri şehit oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından duruma ilişkin acil açıklama yapıldı. Açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırın Tovuz bölgesinde ateşkesi ihlal ettiği belirtildi.

Çıkan çatışmada açılan ateş sonucu bir Azerbaycan askerini şehit olduğu bildirildi.

Bakanlık yetkilileri, şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu. Durumun gerginleşmesinin sorumlusunun Ermenistan yönetimi olduğu vurgulandı.

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