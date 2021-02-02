Ermenistan’dan küstah adım! Azerbaycan’dan açıklama geldi
Ermenistan ordusu, Azerbaycan sınırında ateşkesi ihlal etti.
Ermenistan ordusunun, Azerbaycan sınırında ateşkesi ihlal ettiği bildirildi.
Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetinden yapılan açıklamada, yerel saatle 05.00 civarında Ermenistan ordusunun işgal altında tuttuğu Gazah ilinin Aşağı Eskipara köyündeki birliklerinin, aynı bölgedeki Azerbaycan askerlerine ateş açtığı ifade edildi.
Açıklamada, Ermenistan birliklerinin makineli tüfekle 20 kez ateş ettiği belirtildi.