Ermenistan'dan kritik Filistin kararı! İsrail çatlayacak

Ermenistan, Ortadoğu'da barışı ilerletmek amacıyla Filistin Devleti'ni tanıdığını duyurdu. Açıklamada Gazze'deki durumun kritik olduğu vurgulanarak ateşkese çağrı yapıldı. FKÖ bu kararı destekleyerek bir zafer olarak nitelendirdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Ortadoğu'da barışı ilerletmek amacıyla Filistin Devleti'ni tanıdığını duyurdu.

Açıklamada "Gazze'de durumun kritik olduğu" vurgulandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uluslararası hukuka ve eşitlik, egemenlik ve halkların barış içinde bir arada yaşaması ilkelerine saygısını teyit eden Ermenistan Cumhuriyeti, Filistin Devleti'ni tanımaktadır. Erivan, bölgede kalıcı barışın sağlanmasını içtenlikle arzu etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde devam eden savaşta "ateşkese varılması" arzusu hatırlatıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Sekreteri Hüseyin el-Şeyh, X platformunda yaptığı paylaşımda Ermeni kararını memnuniyetle karşıladı ve "Bu, hukuk, adalet, meşruiyet ve Filistin halkımızın özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi için bir zaferdir" ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İrlanda, Norveç ve İspanya mayıs ayının sonunda Filistin Devletini resmen tanıdığını duyurdu ve bu karar, İsrail makamlarının tepkisine neden olmuştu.