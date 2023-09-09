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Dünya Ermenistan'dan Karabağ provokasyonu! Azerbaycan'dan flaş açıklama
Dünya

Ermenistan'dan Karabağ provokasyonu! Azerbaycan'dan flaş açıklama

Yeniakit Publisher
2023-09-09 18:36:00 -
Ermenistan'dan Karabağ provokasyonu! Azerbaycan'dan flaş açıklama

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Karabağ'da provokasyon girişiminin engellendiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 17.25 sıralarında Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı bölgede bulunan Ermeni silahlı gruplarının Azerbaycan ordusunun Füzuli ili yönündeki mevzilerine yaklaştığı belirtildi.

Ermeni ordusunun yeni hendek yolları kazmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, Azerbaycan ordusuna bağlı birliklerin aldığı tedbirler sonucu çalışmaların engellendiği aktarıldı.

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