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Dünya Ermenistan'dan kalleş saldırı! Şehit var
Dünya

Ermenistan'dan kalleş saldırı! Şehit var

Ermeni askerlerin sınırdaki Kelbecer’de bulunan Azerbaycan askerlerinin mevzilere ateş açması sonucu 1 askerin şehit olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 17:19:00 - 2021-07-23 17:27:49
Ermenistan'dan kalleş saldırı! Şehit var

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 23 Temmuz yerel saatle 16.00’da Kelbecer ilinde bulunan Azerbaycan mevzilerinin, Ermenistan’ın Basarkeçer bölgesinde konuşlanan Ermeni askerler tarafından ateş altına alındığını belirtildi.

Söz konusu bölgede Ermeni keskin nişancısının açtığı ateş sonucunda Ferman Yagublu adlı Azerbaycan askerlerinin şehit düştüğü aktarıldı.

Olayın yaşandığı bölgede Azerbaycan ordusunun gereken tedbirleri aldığı ve Ermeni tarafının bu tür provokasyonlarla iki ülkenin devlet sınırındaki durumu daha da gerginleştirme niyetinde olduğu ifade edildi.

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